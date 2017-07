Elogian al Rey de España en el Parlamento Británico Entre Otras Cosas por su Impecable Inglés

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El discurso de Don Felipe ante los miembros del Parlamento británico ha sido elogiado tanto por su contenido como por su forma, en su mayoría en un impecable inglés. En un ejercicio de equilibrio diplomático y de sinceridad, el Monarca español no evitó ninguno de los temas que protagonizan la agenda de España en su relación con el Rei-no Unido, pero en todo momento sus palabras se envolvieron en el reconocimiento y admiración que merecen las instituciones y la nación británicas. Su fluido dominio del inglés fue una de las claves para que el discurso calara.

Y no es la primera vez que el Monarca muestra su buen conocimiento de lenguas extranjera. Felipe de Borbón y Grecia está considerado el Rey mejor preparado en la historia de España y uno de los que tiene un educación más completa actualmente en Europa. Durante su abdicación, el propio Don Juan Carlos vaticinó que «de los Príncipes de Asturias que ha habido en la historia de España, él es el mejor preparado, aunque esté mal decirlo y presumir, pero presumo de hijo». Su educación fue meticulosamente organizada en torno a tres ejes básicos: civil, militar y de idiomas, más una experiencia en relaciones internacionales y un conocimiento directo del funcionamiento de las instituciones del Estado y de los principales dirigentes políticos, empresariales, sindicales y agentes sociales.

Tras cursar los estudios básicos en el Colegio Santa María de los Rosales, en el que permaneció hasta 1984, Don Felipe hizo el COU en Canadá y después estudió en la Academia General Militar (Zaragoza), en la Escuela Naval Militar (Marín) y en la Academia General del Aire (San Javier). Para entonces su dominio del inglés y el francés era ya alto.Terminada su formación militar, estudió la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y después realizó un máster de dos años en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Service de la Universidad de Georgetown, en Washington.

Sus años en el extranjero le han dotado de un amplio conocimiento en materia de idiomas. Domina el francés y el inglés desde el colegio, como demuestra en cada viaje al extranjero. Una herramienta imprescindible en un mundo globalizado y un vehículo que permite al Rey de España representar con gran dignidad al país y a la Corona en el extranjero, siguiendo una larga tradición políglota de los reyes hispánicos encarnada en Carlos I, al que se le achaca la frase: «Hablo el español con Dios, el italiano con las mujeres, el francés con los hombres y el alemán con mi caballo».

Asimismo, el Rey de España quiere que también sus hijas alcancen este buen nivel bilingüe, de modo que en su casa se habla en inglés de forma habitual. Don Felipe intenta que sus hijas pequeñas aprendan esta lengua siguiendo así el ejemplo de su madre, la Reina Doña Sofía, que desde que él era pequeño hablaba en este idioma en el entorno doméstico.