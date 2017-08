“Ella va a Seguir Luchando”: Madre de Joven de Houston Herida en Virginia

Natalie Romero, originaria de Houston y de 20 años, se recupera en el hospital y no se teme por su vida. Su madre pidió que no se vuelva a repetir un acto como el sucedido el sábado: “ya es suficiente. No más odio”.

“Estoy muy segura de que no la van a parar, va a volver”. Así de segura se mostró esta semana Erika Chávez, madre de Natalie Romero.

En una rueda de prensa, Chávez explicó que su hija, que sufrió una rotura en el cráneo, se recupera en el hospital y su vida no corre peligro. Su madre indicó Natalie “siempre quiso ir a Virginia porque estaba cerca de DC porque quería trabajar en el gobierno”.

Ahora, la madre solo espera que se recupere pronto para que vuelva a pasar unos días con su familia en Houston. “Y cuando se sienta mejor, hablar de ello. Estoy muy segura de que (esto) no la va a parar, que va a volver (a Virginia)”.

Natalie Romero de origen colombiano, es una joven estudiante de la universidad de Virginia. Esta colombiana se graduó con honores el año pasado de la preparatoria Bellaire.

Por otra parte, Sergio Lira, exmaestro de la escuela de Natalie y que participó en la vigilia de Houston, recordó a la joven como una alumna ejemplar.

“Siempre fue una niña muy amable, muy ejemplar, muy estudiosa y muy activa”, dijo el profesor que señaló que siempre estaba preocupada por la comunidad.