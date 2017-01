El Último Discurso del Presidente Barack Obama Tras 8 Años en el Poder

Desde Chicago, la misma ciudad donde comenzó su aventura política hace casi tres lustros, el president Barack Obama se despidió de los estadounidenses el martes por la noche, no sin antes pedirles continuar por la senda del cambio que lo llevó a la Casa Blanca.

El presidente, quien abandonará su cargo el viernes de la semana entrante tras ocho años en el poder, pronunció su último discurso en un abarrotado Lakeside Center, al que miles asistieron desde horas de la mañana para presenciar el adiós del primer presidente afroamericano en la historia del país.

“Llegué a Chicago cuando aún era muy joven, todavía tratando de descubrir mi destino. Acá fue donde aprendí que el cambio solo llega cuando la gente del común se involucra y se junta para exigirlo, cuando se tiene una visión optimista del futuro. Y tras ocho años como presidente, es algo en lo que todavía creo”, aseveró en un tono que si bien buscaba motivar a sus seguidores no dejó de ser nostálgico.

Sus palabras fueron recibidas por un coro de voces que le pedían “cuatro años más”. Pero eso, les dijo el presidente, “es algo en lo que no puedo complacerlos”.

De acuerdo con Obama, y pese a ello, el Estados Unidos que le entregará al presidente electo Donald Trump es uno mejor y más seguro que el que él recibió en el 2008.

“Siempre supimos que nuestro trabajo no sería suficiente –dijo el presidente–, pero sí tuvimos la convicción de que podríamos, en el tiempo que nos tocó, marcar diferencias. Y eso es la condición básica de un ciudadano: la idea de que con duro trabajo y bondad hacia nuestros conciudadanos, la gente que quiere este país puede cambiarlo”.

Durante su intervención, Obama evitó mencionar a Trump, pero marcó contraste al presentar una visión de país más optimista y no en decadencia como lo asegura el multimillonario.

El presidente aprovechó el discurso para hacer un recuento de sus logros en los ocho años que sostuvo las riendas de la Casa Blanca. Uno de los centrales, a su juicio, fue sacar el país de la profunda recesión económica que heredó en el 2008, cuando más de 250.000 empleos se evaporaban cada mes.

De una tasa de desempleo que alcanzó a llegar al 10 por ciento, el presidente la dejará en el 4,7 por ciento, una de las más bajas de la historia, y con casi 20 millones de nuevos empleos generados. Una cifra solo comparable con la que produjo Bill Clinton durante su presidencia.

Así mismo, destacó la reforma de la salud que se aprobó en el 2009 y a través de la cual más de 20 millones de personas que hasta ese momento no contaban con seguro pudieron adquirir uno. Bajo la ley, EE. UU. avanzó hacia un cubrimiento casi total (el 95 por ciento) y se forzó a las aseguradoras a aceptar personas con dolencias preexistentes.

Su legado en este campo, no obstante, está amenazado, pues Trump ha prometido acabar con esta ley, que se conoce como “Obamacare”.

En el campo internacional, Obama subrayó los avances en la guerra contra el terrorismo y la baja de Osama bin Laden, líder de Al Qaeda y responsable de los ataques contra Washington y Nueva York en septiembre del 2001, al igual que el fin de la intervención militar en Iraq.

De la misma manera, mencionó el acuerdo al que se llegó con Irán para poner en cintura su programa nuclear, la firma el año pasado en París de un acuerdo para combatir el calentamiento global y el restablecimiento de las relaciones con Cuba.

“Si yo les hubiese dicho hace ocho años que estas eran nuestras metas, se habrían reído. Pero eso fue lo que logramos, lo que ustedes lograron, y por eso somos un mejor país”, agregó. El presidente se refirió, eso sí, a varias tendencias que amenazan las mismas fibras de la democracia estadounidense.

Inmigrantes y negros

A una de ellas, el desprecio y miedo hacia los inmigrantes, se refirió, en un golpe indirecto a Trump, al mencionar las tensiones raciales que aún existen. “La América blanca tiene que entender que los efectos de la esclavitud no se acabaron en los años 60. Que las minorías, entre ellos los de piel morena, crecerán hasta convertirse en un gran componente de la fuerza laboral del futuro. Que los estereotipos que se usan hoy son los mismos que se usaron en el pasado para describir a inmigrantes irlandeses, italianos y polacos que antes que debilitarnos, terminaron fortaleciéndonos”, afirmó Obama.

Así mismo, advirtió sobre la creciente brecha entre ricos y pobres y la falta de capacidad entre los políticos de hoy de encontrar un lugar común con sus opositores. “La democracia no requiere uniformidad, pero sí consenso, un sentido básico de solidaridad (…), entender que a veces el rival puede tener la razón”.

Antes de cerrar, Obama les pidió a todos recordar que en toda democracia el funcionario más importante no es el presidente o los congresistas, sino el ciudadano.

“Damos como un hecho la viabilidad de la democracia, pero es algo que tenemos que cuidar, por lo que tenemos que luchar. Enfrentamos agresiones externas (el extremismo islámico), pero también una interna cuando permitimos el debilitamiento de los valores que nos hacen lo que somos”, concluyó.