El Presidente Francés Fija Nuevas Normas Para Migración

El presidente francés, Emmanuel Macron, viajó el martes al puerto de Calais en el norte, donde numerosos migrantes han acampado, a fin de trazar la nueva política del país hacia la crisis migratoria: ayudar a los que desean quedarse, expulsar a los que usan al país como puente y castigar a los policías que cometan abusos contra los extranjeros.

Ese puerto se ha convertido en un imán para migrantes, ya que es el punto en Francia más cercano a Gran Bretaña y cuenta con dos vías de cruce: el Eurotúnel y los ferrys.

Macron presentó sus lineamientos en el tema de inmigración en un discurso frente a los agentes de seguridad, algunos de los cuales han sido acusados de abusos contra migrantes.

“Calais no debe ser una puerta trasera para Gran Bretaña”, dijo el mandatario en referencia a la tendencia de los migrantes de entrar clandestinamente a territorio británico a través del Canal de la Mancha.

Macron declaró que quedarse en Calais en vez de solicitar asilo en Francia “es una calle ciega” y que las autoridades no permitirán la creación de otro campamento de migrantes luego que el último fue desmantelado en el 2016 en las afueras de Ca-lais.

Londres pagará a París para mantener su frontera en Calais

Gran Bretaña pagará decenas de millones de libras (dólares) para seguridad fronteriza en Francia y apoyará misiones militares francesas, dentro de un acuerdo para estrechar las relaciones bilaterales después del Brexit.

La primera ministra británica, Theresa May, se reunió el jueves con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una cumbre bilateral que pretendía reforzar los lazos se seguridad e inteligencia entre los dos países.