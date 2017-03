El Presidente en un Puño

Por José Ángel Lagos Jiménez

CIUDAD DE PANAMÁ-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) En un momento crucial cuando América Latina está bajo la mirada escrutadora del resto del mundo, a raíz de la galopante corrupción en casi todos los gobiernos de estos países, en Panamá se agitan “las aguas” en torno al Presidente de la República, Juan Carlos Varela, quien, sin percatarse siquiera, puso su destino en manos de un hombre que conoce hasta sus más recónditos secretos políticos y financieros. Nos referimos a Ramón Fonseca Mora, del tristemente famoso Bufete Mossack & Fonseca, quien, al ser detenido por la policía panameña, ha acusado al mandatario de esta nación de tener vínculos con personajes y entidades corruptas.

Al ser interrogado por la fiscalía, Fonseca mencionó que el presidente Varela recibió donaciones de la empresa Odebrecht, que es un conglomerado brasileño de negocios en los campos de la ingeniería y la construcción, manufactura de productos quí-micos y petroquímicos; y que está presente en los cinco continentes. Si miramos retrospectivamente, entenderemos que Odebrecht ha hecho coimas (delitos de cohecho que se dan cuando un funcionario público acepta una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto indebido relacionado con su cargo), y sobornos a personajes de gobiernos de 12 países para obtener beneficios en contrataciones de sus servicios. Esos países han sido Angola y Mozambique, en África; Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela y Ecuador, en América Latina; y por supuesto los Estados Unidos también. Recordemos que es por ello que el expresidente peruano Alejandro Toledo tiene sobre sí orden de captura internacional, por haber recibido regalías millonarias de los brasileños.

El abogado detenido, Ramón Fonseca, siguió acusando al mandatario de Panamá por haber tomado dinero de Odebrecht y recordó que hay varias investigaciones sobre los casos de sobornos en esta nación centroamericana. Y es que Fonseca conoce a la perfección al presidente Juan Carlos Varela, porque fue su mano derecha en el gobierno en cuestiones económicas, lo “tiene en un puño atrapado”. Y por eso dijo ante la Procuraduría, “a mí, el presidente Varela me dijo (…) que él había aceptado donaciones de Odebrecht, porque no se podía pelear con todo el mundo.” Hasta el momento cuando la policía irrumpió en el Bufete suyo, Mossack & Fonseca, este último personaje se había guardado el secreto sobre la corrupción del mandatario de Panamá. Y al verse esposado junto a su socio Jürgen Mossack, comenzó a soltar toda la información incriminatoria contra Juan Carlos Varela. “Todos los viajes en avión, los desplazamientos que hizo Varela en campaña, los proporcionó este hombre (Ramón Fonseca). Sabe los secretos del presidente; pero a Varela no le quedó otra, era su cabeza o la de él. Los norteamericanos lo estaban presionando para que agilizara el caso de los ‘Panamá Papers’”, dijo una fuente anónima, quien agregó que “había un acuerdo de caballeros entre Varela y Fonseca, que consistía en que iban a dejar el caso tranquilo mientras fuera posible, pero el mandatario no lo pudo defender más” y fue cuando Ramón Fonseca soltó parte de lo que sabe sobre los supuestos sobornos que la empresa brasileña Oderbrecht hizo al mandatario de Panamá. Si tuviésemos que usar una figura retórica para explicar lo que está sucediendo en América Latina con la corrupción, tendríamos que decir que es un monstruo con largos tentáculos que tiene por el cuello a muchos funcionarios en altos cargos, incluyendo a presidentes de la república, tal y como hemos reseñado en el caso de Juan Carlos Varela.

joseanglagosj@aol.cl