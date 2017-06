El Precio por Golpear a una Mujer

Por José Ángel Lagos Jiménez

SAN JOSÉ, Costa Rica-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) El tema del maltrato físico a la mujer es universal y deviene de épocas inmemoriales; incluso, los chistes que se hacen sobre el asunto, abundan, y son de los más variados tonos y “colores.” Pero no es para broma, ni mofa y mucho menos indiferencia de parte de las leyes y autoridades. La violencia contra la mujer es un tema deprimente, canallesco, que no debería existir en ninguna de sus dimensiones ni aspectos. Sin embargo ahí está, es “pan de cada día” o, mejor dicho, “cobardía de cada día.” En esta nación centroamericana, la que se precia de tener un nivel educativo de los más altos en América Latina, donde “hay más maes-tros que soldados”, según el llevado y traído estribillo que les han repetido desde siempre a los costarricenses, un individuo que golpeó a una mujer embarazada en la calle, a plena luz del día, y con ventaja física, pues se trata de un tipo obeso, solamente deberá pagar una multa ínfima de 45 mil colones (moneda nacional), o su equivalente en dólares americanos, que serían unos US$80. El cobarde ataque del salvaje sucedió en los alrededores del Hospital Calderón Guardia, al noreste de la Capital, San José, y quedó grabado por una de las cámaras de seguridad, ubicadas en el exterior de un negocio en cuya acera se dio el hecho.

El individuo pasó al lado de la joven y le tocó una de sus partes íntimas, ella le reclamó y el gamberro arremetió en su contra con puntapiés y puñetazos. A raíz del incidente, la chica perdió a la criatura que se estaba gestando en su seno. Pero lo sorprendente vino después cuando la fiscalía consideró el hecho solamente una contravención y nunca un delito; y por lo tanto la multa sería únicamente de 45 mil colones. Como era de esperar, el sujeto infractor, de apellido Rodríguez (hasta eso tuvo a su favor, puesto que nunca trascendió su nombre completo, denotando el alto grado de impunidad que hay en este país), accedió a pagar la ridícula cantidad y continuó su penosa vida sin mayor contratiempo.

El Ministerio Público (fiscalía), consideró que el supuesto delito de palabras y actos obscenos y lesiones, fue “levísimo”, y lo remitió al Juzgado Penal del I Circuito Judicial, con “una solicitud de incompetencia en razón de materia”, lo cual quiere decir que en la investigación no se logró determinar que los hechos configuraban delito, sino una contravención (o falta leve). Por supuesto, al observar lo risible de la pena, el individuo aceptó los cargos como solo un cobarde puede hacerlo ante tales actos. Y en lo que atañe a la pérdida del niño que ella llevaba en sus entrañas, aparentemente el fiscal dejó el asunto en nada. Ese es el precio en Costa Rica por golpear a una mujer. El agresor podrá hacerlo cuantas veces quiera, siempre y cuando tenga la cantidad de 45 mil colones para pagar la multa. Y la pregunta que se desprende de este desparpajo es, ¿Y en el caso de que llegue a matarla… el monto será siempre el mismo o tendrá que cancelar más dinero o menos, para evadir su culpa? Las meditaciones que se desprenden son muchas, diferentes todas entre sí, pero con un asidero común: la falta de justicia en un país que se precia de ser justo y civilizado. Y es aquí cuando recordamos al senador hispano/romano, Séneca, quien dijo, “lo que no prohíben las leyes, deberá prohibirlo la moral.” O, aún mejor, lo que careces como hombre, hazlo valer con tu educación y respeto, más aún si se trata de atacar a un ser indefenso. Ciertamente el cobarde se salvó de los barrotes de una celda, pero en sus entrañas conoce de sí mismo que es un miserable, ínfimo hombre, sin valor ni principios. Réquiem para la clásica caballerosidad.

