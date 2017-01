El Poder Verdadero Entre Telones

Tweet on Twitter

MANAGUA, Nicaragua-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Vamos a decirlo lo más suave posible: no es agradable a la vista y menos de los hombres que siempre buscan la belleza en una mujer. Por el contrario, va más allá de lo estrafalario y del mismo ridículo. Llena de anillos extraños, con piedras extrañas; collares, vestidos multicolores que parece haber sido sacados de una tienda del folklore nicaragüense. Se las da de escritora, aunque nunca se ha visto, por lo menos en el extranjero, un libro suyo; se las da de poetisa y tampoco se ha escuchado un poema suyo en labios propios o de otros.

Está casada con un individuo analfabeto, de quien no sabemos por qué razón real se mantiene en el poder, en una dictadura insoslayable e inderrocable, más aún si los demócratas ocupan un lugar en la Casa Blanca en los Estados Unidos, que es cuando los dictadorzuelos de América Latina suben a los gobiernos y se mantienen ahí indefinidamente. Pero, a pesar de lo anterior, es la mujer más poderosa de Nicaragua, quien acaba de asumir el cargo dentro de la nefasta dictadura de su país, en condición de vicepresidenta. Cualquier parecido con el nepotismo, es pura casualidad (dicho esto de manera sarcástica de nuestra parte). Por supuesto que estamos refiriéndonos a Rosario Murillo, la impresentable esposa del dictador Daniel Ortega, el poder entre bastidores, quien siempre ha gobernado, ha movido los hilos invisibles de su limitado marido en cuestiones intelectuales, aunque ella tampoco es un dechado de capacidad intelectual y mucho menos para dirigir a un país. Prueba de ello es la pobreza que sufren los nicaragüenses, siempre soñando con emigrar hacia la vecina Costa Rica.

“Soy conflictiva, malcriada, jodida en muchísimos aspectos; pero soy leal”, así se describe ella misma. Es decir, súmele usted a lo anterior, estos otros trazos de su aberrada personalidad. El dictador la llama “la eternamente leal”. Ella es la portavoz del des-gobierno orteguista, nada se mueve, nada sale de los ministerios sin su aprobación, sin su visto bueno… parece omnipotente, como si se tratara de una hechicera de aquellas que nos hablan los libros del Medievo. ¡Y es que lo es! Porque Rosario Murillo practica el ocultismo, el esoterismo… ella misma lo ha confesado y se siente orgullosa. Su mano, más allá del caldero de las pócimas, se extiende por toda la Capital, Managua, donde ha mandado a pintar los edificios con vivos colores y ha ordenado poner miles de lucecitas por las noches, porque, según ella, dan buenas “vibras”. Pero ha llegado al colmo y así lo describe una mujer que la conoce a la perfección y cuyo nombre es Vida Luz Meneses: “La Rosario ha entrado en un campo complejo, un tanto esotérico. No se logra distinguir cuándo hace un documento de Estado y cuándo está sacando sus propios sueños o su propia forma de ver la vida.”

“Impresentable” es el adjetivo que la define con alguna sutileza de nuestra parte. Y en cuanto a su moral, solo recordaremos un hecho cuando su hija Zoilamérica Narváez, fruto de otra relación anterior, le contó en 1998 que Daniel Ortega abusó de ella desde que era niña; Rosario Murillo, su madre, hizo oídos sordos y prefirió seguir al lado del dictador. Con ese pasaje traído del recuerdo lo decimos todo acerca de la moral de esta mujer, quien es la que des-gobierna en Nicaragua, es la nueva vicepresidenta y la que mueve los hilos de la marioneta sin cabeza.

joseanglagosj@aol.cl