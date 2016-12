El Payador Cubano

Tweet on Twitter

Nace Andrés Cárdenas Machado en la ciudad, cuna del Son, Manzanillo, el día 4 de Diciembre de 1947. A la temprana edad de nuevo años escribe su primer poema y comienza sus estudios de música, pasión solamente superada por el amor a su patria. La música aflora en sus versos rítmicos y armoniosos y la cultura y personalidad en su prosa culta y elegante.

Por problemas políticos se traslada a La Habana, donde continúa sus estudios de música y bachillerato. Después de años de vicisitudes, le permiten partir al exilio.

Sus escritos aparecen en numerosos periódicos, revistas y algunos libros en español e inglés: El Huerto de mis Dos Abuelos, Vivencias en Prosa y Verso de un Cubano, Que me Devuelvan la Risa y el Bongó, El Centenario de la República y la Muerte del Quijote, Donde Lloran las Palmas, Venezuela, Crisis y Esperanza de un Continente, Broken Heart in Broken English, etc.

El que canta en tu idioma, al fondo de tu alma se asoma; por eso, pero sin perder sus raíces, el poeta juega con los símbolos, para conseguir el tono peculiar y directo del payador y, con claridad, arte y decir distinto, levar, hasta los más recónditos lugares de la América Latina, el mensaje educativo de la triste realidad cubana. El que alerta alumbra y el que dice la verdad ilumina. Luz irradia los octosílabos del payador cubano.