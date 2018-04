El Papa a un Chico en Lágrimas: “Tu Papá, Aunque Ateo, Está en el Cielo”

Hubo un momento más que emotivo el lunes cuando, en un encuentro que tuvo con chicos al visitar una parroquia de la periferia de Roma, el Papa consoló a un chico que le preguntó, entre lágrimas, si su papá recientemente fallecido, que era ateo, pero que lo había bautizado y era un “buen hombre”, estaba en el cielo.

El chico, llamado Emanuele, tendría que haberle hecho esa pregunta al Pontífice en público, ante un micrófono. Pero no pudo porque se quebró. Entonces Francisco lo invitó a acercársele y a hacerle la pregunta en el oído. Y así fue. Mientras lo abrazaba y acariciaba la cabeza, el Papa escuchó a Emanuele, a quien le habló también al oído durante menos de un minuto que pareció una eternidad, como un abuelo, en medio del silencio de los presentes. Secándose las lágrimas, el chico volvió a su lugar.

Acto seguido Francisco, con rostro emocionado, aclaró que el niño le había dado permiso para revelar cuál era su pregunta. Luego dijo: “Ojalá todos pudiéramos llorar como Emanuele cuando tene-mos un dolor como tiene él en el corazón. Qué lindo que un hijo diga de su papá que ‘era un buen hombre’. Ese hombre no tenía el don de la fe, no era creyente, pero hizo bautizar a sus cuatro hijos. Tenía un corazón bueno. Quien dice quién va al cielo es Dios. ¿Pero cómo es el corazón de Dios ante un papá así? ¿Cómo es? ¿Qué les parece?”, preguntó.

“Un corazón de papá. Dios tiene un corazón de papá”, siguió. “Y frente a un papá, no creyente, que fue capaz de bautizar a sus hijos y de darle a ellos esa bondad a los hijos ¿ustedes piensan que Dios sería capaz de dejarlo lejos de él? ¿Piensan esto?”, repreguntó Francisco. “¡No!”, respondieron en coro los vecinos del ba-rrio de Corviale, periferia oeste de Roma.

“¿Dios abandona a sus hijos? ¿Dios abandona a sus hijos cuando son buenos?”, insistió. “¡No!”, contestó nuevamente, en coro, la gente.

“Ves, Emanuele, ésta es la respuesta. Dios seguramente estaba orgulloso de tu papá, porque es más fácil siendo cre-yente bautizar a los hijos, que bautizarlos siendo no creyente. Seguramente esto le gustó a Dios. Hablá con tu papá, rezá por tu papá”, le pidió al niño. “Gracias Emanuele por tu coraje. Hemos hablado del papá y nuestro papá es Dios. Recemos todos por nuestro papá, Dios”, pidió el Papa finalmente.