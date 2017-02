EL LIBRO DE LOS DIEZ MIL NOMBRES   

Hace tiempo que quería escribir este libro en el que citaremos, y comentaremos algunos libros y escritos aparecidos en otros periódicos y en particular en el Nuevo Herald, donde escriben gente bien intencionada, y gente de talento y algunos que no lo tienen y mal intencionados. Por supuesto trataremos de dar a conocer nuestras ideas, ya que pasar por este mundo escribir cientos de artículos y media docena de libros y no dejar una huella útil, es perder el tiempo. De mis libros los comentaremos en su lugar, tarde o temprano. Y publicaremos cual-quier crítica que se nos haga. Por supuesto, también haremos un recuento de hechos históricos importantes.

Comentaremos algunos trabajos publicado en el Nuevo Herald, y en otros diarios, como también sobre libros. En cierta ocasión un tal Armengol escribió en el Nuevo Herald un trabajo titulado ¡ENTERREMOS A MARTÍ! Más adelante agregó: Una nación no se funda sobre el espíritu exaltado de un poeta. A este disparate se unió Andrés Reynaldo, figura directiva del Nuevo Herald, que no tuvo empacho en afirmar que Martí fue “intelectualmente deshonesto y políticamente demagógico” cuando le postuló a Cuba la misión de impedir la expansión de la influencia de los Estados Unidos sobre el resto de nuestros países”. Esto es cierto, pero Andrés Reynaldo parece que no recuerda que cuando los patrio-tas se preparaban para ir a la manigua redentora en 1895, los Estados Unidos hacían todo lo posible por evitarlo. Pretendían apoderarse de la isla de Cuba. Es necesario que estos dos señores, que a lo mejor no son malas personas, recuerden, si se les ha olvidado, que los Estados Unidos nos impuso la Enmienda Platt, pues sino no reconocerían a Cuba como una nación libre. La siguiente carta al presidente Roose-velt del embajador en Cuba Wood, o sea después que se había aceptado la Enmienda Platt, que me parece que fue una maniobra política de los cubanos, muy correcta, pues al fin pudimos salir de ella, Wood escribe: “Por supuesto que a Cuba le queda poca o ninguna verdadera independencia bajo la Enmienda Platt, lo único que hay que hacer es lograr la anexión, esto, sin embargo requeriría tiempo. Con el control que tenemos sobre Cuba, un control que pronto se convertirá en posesión, prácticamente dominaremos el comercio azucarero del mundo. Creo que Cuba es una deseable adquisición. Prácticamente vale lo que cualquiera de nuestros estados del Sur, con la excepción de Texas, y con el tiempo poseeremos una de las más ricas y deseables posesiones del mundo.

Puede ser que estos dos señores hayan pensado que al atreverse a enfrentar a Martí demostraban cierta capacidad, cierta audacia, pero lo que demuestran es una gran incapacidad y desconocer el pensamiento de Martí, y padecer de cierto tipo de analfabetismo.

Por muy estrecho de mente que sea un cubano debe saber que olvidar a Martí, sus pensamientos, sus ideas, su vida, es una traición al pueblo de Cuba y al pensamiento universal. Martí, ins-pirado poeta, era entendido en leyes, abogado. En apenas 42 años de su vida remozó el idioma español. Señaló el camino al modernismo. En momento que en Londres se discutían las ideas socialistas, el comunismo y otras, Martí aseveró: el socialismo nos impondría la esclavitud. Cuando las naciones supuestamente más civilizadas, Inglaterra, los Estados Unidos y otras mantenían la esclavitud de los negros para crear riquezas, Martí señaló: “Entre las penas sin nombre, la esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo.

Como se ha dicho, si el pensamiento de Martí fuera traducido a los idiomas europeos, Martí sería el guía espiritual de este terrible momento en que estamos perdiendo la guerra contra el te-rrorismo.

Claro, que ahora venga un fulano y pida “enterremos a Martí”, llama la atención así como denota padecer de de cierto analfabetismo.

Estos comentarios me recuerdan un trabajo de Carlos Ripoll, miembro Honoris Causa de la Academia de la Historia de Cuba, titulado “Martí no ha muerto” en el que le hala las orejas a Carlos Alberto Montaner por su artículo “Mitología Política en el Culto a José Martí, donde Ripoll observa “el mal disimulado desdén con que Montaner comenta sobre el nacionalismo romántico representado por José Martí”.

Ripoll aclara que la afirmación de Carlos Alberto Montaner de que el entorno martiano estuvo alejado del primer gobierno de la República no se ajusta a la verdad: primero Don Tomás Estrada Palma fue la persona más respetada por Martí en la emigración de New York. Y lo sustituyó después de Dos Ríos.

