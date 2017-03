EL LIBRO DE LOS DIEZ MIL NOMBRES   

Por Emilio Martínez Paula

Quedamos que Ripoll aclara a Carlos Alberto Montaner que el entorno martiano no estuvo alejado del primer gobierno de Don Tomás Estrada Palma, una persona muy respetada por José Martí y que los generales José Miguel Gómez y Mario García Menocal pelearon en la guerra de Martí y también el tirano Gerardo Machado. Ripoll aclara que la afirmación de Montaner de que el gobierno interventor le concedió el ascenso de capitán al hijo de Martí, “tampoco se ajusta a la verdad, pues Pepito Martí se ganó ese grado en la toma de Victoria de las Tunas. Todos los que saben un poco sobre la historia de esos días gloriosos saben que Calixto García le concedió el grado al joven artillero José Martí, que se lanzó a la guerra a los 17 años, tan pronto supo que su padre había muerto abrazado a la bandera de su ideal. De ver a Cuba libre. El estar junto a los estampidos de un cañón sin abandonar su puesto de combate, le causó una lesión en los oídos, que nuca recuperó totalmente su capacidad auditiva.

Acabo de pasarle la vista al libro “La Heroicidad Revolucionaria” de Emilio Ichikawa, con el correspondiente prólogo de Carlos Alberto Mon-taner, con un sutil retoque demagógico: avíseles a los castristas que aquí está Ichikawa. A ver que le responden. Supongo que se morirán de risa y les estarán muy agradecidos. Ichikawa es fidelista. Mérito grande de mi tocayo Ichikawa que se dio a conocer en Miami con media docena de afirmaciones que violan el sentido común, y la verdad histórica, salpicadas con oscuras palabras, de esas que usan algunos discípulos de Kant para dar la impresión de una profundidad en el pensamiento, que aterriza en el pensamiento y la filosofía de la nada. Esto lo explica con lujo de detalles Ortega y Gasset, que señalaba que la claridad es la cortesía del filósofo. Ortega escribió el Tríptico para que pudiéramos entender a Kant. Según Ichikawa, la república de Cuba no se funda en 1902, como fruto del heroísmo mambí, por la que ofrendaron sus vidas Carlos Manuel de Céspedes, Agramonte, Martí, Maceo entre otros pensadores y patriotas. No, según él, la verdadera república de Cuba surge en 1959, ganada por Fidel Castro. Para precisar el pensamiento de Ichikawa lo damos a conocer en sus propias palabras publicadas en Madrid en la revista ENCUENTRO DE LA CULTURA CUBANA, dirigida por Jesús Díaz. Así, afirma Ichikawa, se podría distinguir entre una “seudo” y una verdadera república independiente, la primera alcanzada en 1902 y con carácter constitucional, la segunda en 1959 con carácter constituyente. Afirma Ichikawa que en Cuba no hay una fiesta vinculada al día de la independencia. De hecho ese día no está en nuestra imaginería. Sobre el 10 de Octubre Ichikawa afirma: Festejo singular que no está vinculado a la consumación de un propósito, sino a la práctica de un método. Agregando: Como sucede con la república martiana, establece una tradición por futuridad, el entusiasmo de un proyecto. Y aquí apaga y vamos. Aparte de las explicaciones galimáticas, hay un trasfondo que bien pudiéramos dejar para un análisis freudiano: en el hondón del alma de Ichikawa hay una penetración ideológica que la dictadura castrista le ha grabado en el alma, posiblemente siguiendo el método utilizado y aplicado por Pavlot a sus famosos perros. En cierta forma ha sido amaestrado por Castro, aunque él no lo acepte. Pero repite lo que Castro le ha enseñado. LA HEROICIDAD REVOLUCIONARIA, trata de explicar una dictadura sangrienta, el castrismo, desde un punto de vista seudo filosófico. El trasplante del estalinismo en el Caribe no tiene secretos ni misterios ni profundidad filosófica, ni la cabeza de un guanajo. El mencionado libro comienza citando a Zoroastro y a Manes y al maltratado Aristóteles y sigue con Marx y Rousseau, Platón, Tácito, Kant, Kipling, con la intención de asombrar al desprevenido lector. Otros de los personajes que aparecen en el “estudio” ichikawiano es Orestes Ferrara, admirado por buenas y malas razones, que con mentalidad de príncipe renacentista se introduce en la historia de Cuba desde 1895 hasta pasado 1940, como miembro de la Asamblea que forjó la Constitución de 1940, una de las más progresistas de su época, la que tuvimos la oportunidad de escuchar por la radio. Recordamos que cuando se dirigía a ese personaje llamado Blas Roca, alias Francisco Calderio, Ferrara le decía: Dr. Blas Rosca, lo que el aludido rechazaba aclarando que su nombre era Blas Roca que no tenía ningún doctorado que era solo un obrero zapatero.

