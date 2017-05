El Jefe del FBI Había Pedido más Fondos y Personal Para Investigar el ‘Rusiagate’

Tweet on Twitter

Pocos días antes de que el director del FBI, James Comey, fuera despedido, éste había solicitado al Departamento de Justicia más fondos y personal para la investigación que trata de determinar si hubo colaboración entre agentes de inteligencia rusos y la campaña de Donald Trump para interferir en las elecciones presidenciales.

De acuerdo a tres funcionarios del Congreso que fueron testigos de esa petición y que hablaron de manera anónima con el diario The New York Times, Comey pidió los recursos al reunirse con el vicefiscal Rod J. Rosenstein, quien fue justamente quien recomendó sacarlo del cargo al fiscal general, Jeff Sessions.

Durante una interpelación en el Congreso, Comey había hablado de su frustración por los pocos recursos dedicados a la investigación sobre Rusia.

Este miércoles la portavoz del Departamento de Justicia, Sarah Flores, negó que Comey le haya pedido a Rosenstein más recursos y calificó esta noticia “100 por ciento falsa” al afirmar a reporteros que habló de ello directamente con el vicefiscal.

El despido del jefe del FBI también ocurre luego de que el lunes pasado miembros del Senado le pidieron que acelerara la investigación sobre el ‘Rusiagate’. Tanto el jefe del comité de Inteligencia, el republicano Richard Burr, como el senador demócrata Mark Warner hablaron con Comey y este reconoció que había lentitud.

Esta petición de fondos y personal no es una evidencia que lleve a decir que Comey fue despedido por eso, aunque genera nuevas suspicacias dentro del Congreso en torno a que Trump esté tratando de interferir en esa investigación ante las posibilidades de que pueda finalmente comprometer su presidencia.

Además, la noticia sobre el despido de Comey este martes por la noche es considerada una bomba política con consecuencias que aún son imposibles de medir, pero sí contiene elementos que recuerdan al escándalo de ‘Watergate’, que llevó a la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974.

El despido expedito de James Comey este martes es visto como una decisión a destiempo, debido a que se basa en el manejo que hizo el ahora exdirector del FBI de la “conclusión en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton” por la que decidió que “el caso debía ser cerrado sin enjuiciamiento” de la exsecretaria de Estado. Además, el vicefiscal Rosenstein acusó a Comey de “usurpar la autoridad del fiscal general” en dicha investigación.