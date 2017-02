EL HOMBRE, ESE DEPREDADOR QUE SE COME A TODOS LOS OTROS ANIMALES

Los seres llamados humanos tienen, entre otras prioridades, la de tener deseos de comer dos o tres veces el día. Y para satisfacer esta necesidad, devoran a casi a todos los otros animales existentes. Por esas mismas razones la ciudad de New York consume, se comen, un promedio de doce millones de pollos y gallinas al día. ¡Doce millones todos los días!

El consumo mundial de carne de res, vacas y terneras, es de millones de pobres animalitos que pastan, comen yerba, tranquilamente.

Los peces, si los sacan del agua se llaman pescados, también aportan millones de libras de comida para que el ser humano se alimente.

El progreso, si lo queremos llamar así, nos ha jugado una mala pasada: antes para comer pollo, que era cosa de banquete dominical, había que comprar los pollos que en los años 30 se vendían ¡tres pollos por un peso! Y los huevos 21 huevos por 20 centavos.

Lo que era casi imposible era tener ese capital para comprarlos.

Luego entrábamos en la parte más complicada: había que matar al pobre pollo. La técnica más usada era retorcerle el pescuezo, y dejarlo en el piso de la cocina dando saltos y brincos hasta que moría. Meterlo en una cacerola con agua caliente y desplumarlo. Ahora se compran en los supermercados y están listos para la cocina. O, mejor aún, comprarlos cocinados y empanizados, según el gusto. Más complicado aún era la época en que para comer puerco o carne de res había que clavarle un cuchillo en el corazón al puerquito que daba alaridos y no quería morir. Y para poner los puntos sobre las íes, antes de que se establecieran los “mataderos” matar una vaca era empresa de titanes. Tenían que usar un cuchillo enorme, conocido como matavaca.

Sin embargo, si lo piensa bien, cuando una persona se come un bistec una pobre vaca que pasta tranquila, es condenada a morir para satisfacer la demanda de carne.

Una vista general de la creación, es un animal comiéndose a otro. La leona que le pasa la lengua a sus cachorritos amorosamente, cuando tiene hambre sale y mata una cebra que si corre y corre algunas veces se salva de morir comida casi viva.

En fin, la creación es la brutalidad que hace que la vida sea un animal comiéndose a otro más débil, porque nunca un león se come a otro león. Además es bueno señalar que el hombre es el único animal que mata a los de su propia especie, en guerras que dejan millones de seres mutilados-que pierden piernas y brazos en combates- y millones de muertos.

Y, para colmo, estas guerras las organizan los más inteligentes. ¿Cómo los más inteligentes, se pregunta el lector?

Hitler, Stalin, los Castro, los Maduros y chavistas, Ortegas, salvando la diferencia que hay entre unos y otros, los personajes como Ortega, por ejemplo, son notablemente estúpidos, pero capaces de cometer cualquier crimen para permanecer en el poder. Hitler y Stalin, eran inteligentes y crueles y brutales, también por sus ambiciones de poder.

Pero nos estamos alejando del tema.

Hay también otros temas a analizar que destacan la crueldad del hombre. Aparte de que hay actividades y deportes, como el boxeo, que demuestran que estamos aún por civilizar. O la Fiesta Brava, el toreo. Miles y miles de personas les divierte y pagan millones de dólares por ver a dos hombres golpearse hasta que uno acaba con el otro, y a veces hasta lo mata. (Entre paréntesis, el que estas líneas escribe le gusta ver una buena pelea entre buenos boxeadores, y siempre toma partido para que gane el de sus simpatías. Soy un bárbaro que también hay que civilizar, pero estoy consciente de ello).

Sobre la Fiesta Brava, el toreo, soy mucho más estricto.

Asistí a una corrida, en España, y debo confesar que terminé deseando que el toro ganara la contienda. Ver miles de españoles gritando ¡olé! Y aplaudiendo mientras que el torero abusaba de un animal, era una lucha entre animales, me hizo pensar que España mientras insista en aplaudir la Fiesta Brava, no es una nación europea. Al torero algunos lo consideran un hombre valiente, sin miedo a la muerte, en mi primera y última corrida, el toro era lo viril y macho. El torero, con su traje de luces, vestido con colores brillantes, me parecía lo femenino.

Los europeos que desataron la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la barbarie siempre ha venido de Europa, la Inquisición, la conquista de América, la explotación de África, la esclavitud de los hombres, todo es la acción y el pensamiento europeo. Sin embargo, París es el meridiano de la cultura. Y Europa está compuesta por los países más civilizados. Aunque también dejan mucho que desear.