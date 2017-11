El Hermano de Shakira Confía en que Estará Plenamente Recuperada Para el año que Viene

La primera quincena del mes de noviembre ha sido sin lugar a dudas una de las más difíciles que ha tenido que afrontar Shakira en sus más de 20 años de exitosa carrera, ya que tras ponerse en contacto con sus seguidores hasta en dos ocasiones para anunciarles la suspensión de los cuatro primeros conciertos de su gira ‘El Dorado’, finalmente esta semana tuvo que emitir un nuevo comunicado para confirmar, ya resignada, que la hemorragia en sus cuerdas vocales le obligaba finalmente a posponer la gira entera hasta el año que viene.

Mientras que la estrella del pop no podía disimular la profunda tristeza y la decepción que sentía ante este abrupto e inesperado giro de los acontecimientos, calificando sus contratiempos médicos como toda una “pesadilla” que le había dejado devastada, ahora su hermano Tonino Mebarak ha querido analizar tan dramática situación desde una perspectiva más positiva, al dejar patente su confianza en que la colombiana saldrá posiblemente fortalecida de este inoportuno percance.

“Ahora mismo está descansando y recuperándose”, constató Tonino, quien también forma parte del equipo que Shakira ha reunido para gestionar su gira: “Todo va a estar bien”, afirmó con seguridad para aliviar el nerviosismo y la preocupación de todos sus fans.

En el último mensaje que dirigió la semana pasada a todos sus seguidores de Instagram, la estrella de la música confesaba que la evolución que había venido experimentando su garganta en los últimos días no era precisamente la que esperaba cuando, la semana anterior, les comunicaba que sus médicos solo le habían recomendado unos días de reposo antes de darle “luz verde” para que pudiera retomar sus compromisos profesionales.

“Desafortunadamente, la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa. Y actualmente me encuentro en una batalla muy dura por mi recuperación”, se sinceraba en el último de sus comunicados para agradecer a continuación las numerosas muestras de afecto y comprensión que ha venido recibiendo desde entonces en la esfera virtual.

“En todos los años que llevo cantando jamás me encontré en una situación similar. Espero poder superar esta dura prueba y volver a los escenarios lo antes posible para volver a escuchar mi voz unida a la de ustedes. Los quiero mucho y siempre recordaré a todos los que han estado a mi lado en este momento brindándome su amistad y cariño”.