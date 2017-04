El Giro del Presidente

Por Juan Lozano Eltiempo.com

Nada es más peligroso para Colombia que un vecino dictador,

tirano,violento e impredecible

Como si un repentino corrientazo derivado de las últimas encuestas lo hubiera estremecido, el Presidente de la República en los últimos días ha exhibido una actitud dinámica y proactiva poco usual en su gobierno. Reaccionando con prontitud, ha cambiado, en forma y fondo, algunas líneas gruesas de una administración que, a juzgar por las encuestas, tiene fatigados y desesperados a cerca del 80 % de los colombianos por causa del rosario de promesas incumplidas, el exceso de anuncios, la ineptitud de muchos funcionarios y la inacción en muchos frentes críticos.

Sin entrar en el debate sobre los errores de diseño de la Unidad de Gestión de Riesgo, que no ha sido capaz de gestionar adecuadamente el riesgo, convirtiéndose en una simple oficina de atención de emergencias, lo cierto es que ante la tragedia de Mocoa hemos visto a un Presidente activo que se abstiene de repetir su habitual error de apare-cer el primer día, crear va-rias comisiones, hacer un discurso flojo ayudado por un predecible ‘telepromp-ter’ e iniciar una cadena estéril de delegaciones que terminan con una lavada de manos generalizada, los problemas sin resolver y con las víctimas viendo un chispero.

Como pocas veces ha sucedido, la reacción presidencial ante la tragedia de Manizales fue también oportuna. Adecuada. Es como si Santos no se resignara a terminar su mandato con los oprobiosos márgenes de aceptación y apoyo popular que lo acompañan, como si quisiera hacer todos los esfuerzos necesarios para no salir por la puerta de atrás de los afectos ciudadanos, como si quisiera romper esa constante que divorcia sus premios internacionales de sus logros nacionales.

Sabe, por supuesto, que se avecina una dura campaña electoral y teme que aquellos candidatos que quieran defender su legado terminen castigados por el voto popular. Por eso, quizás, también resulte indispensable para el santismo que su jefe levante cabeza en estos meses. Pero el terreno donde es más sensible, notorio y delicado el cambio de actitud es sobre la dictadura de Maduro, en Venezuela.

He sido muy crítico del contubernio entre los gobiernos de Colombia y Venezuela a lo largo de los últimos años. No comparto la forma omisiva, elusiva y débil como Gobierno y Cancillería han tolerado todos los abusos contra nuestros compatriotas en Venezuela. Me ha resultado penoso que Santos en el pasado se haya sentido halagado con las palabras de gratitud que había pronunciado Maduro para agradecerle su apoyo. Me dolió que ya con evidencias abultadas sobre todos los narcoexcesos, la violación de derechos, la represión, la censura de prensa, el Palacio de San Carlos y la Casa de Nariño aparecieran como silentes observado-res del régimen cha-vista.Con la misma convicción con la que reproché las actitudes de Santos y su gobierno frente a Venezuela, por lo demás vergonzosas para todo un premio Nobel, debo decir ahora que, como enseñaban las abuelas, más vale tarde que nunca.

Los más radicales enemigos de Santos advierten que lo está haciendo por oportunismo o cálculo político. No lo sé. Cualquiera que sea su motivación, saludo ese giro y lo respaldo. Maduro ha amenazado con revelar secretos del proceso de paz. Que los re-vele. Y hasta podrá tener la tentación de buscar pretextos fronterizos para desviar la atención en su crisis interna. Tendremos que prepararnos, porque nada es más peligroso para Colombia que un vecino tirano, dictador, violento, impredecible y soportado, como dicen, por una narcocúpula.

P. S. Ante tantas versiones encontradas sobre el encuentro de Mar-a-Lago, entre Trump, Uribe y Pastrana, la revista Semana, en un informe publicado hace pocas horas, dijo lo siguiente: 1. Sí hubo encuentro planeado. 2. Duró 20 minutos. 3. Concluye ‘Semana’: “Lo que no deja de llamar la atención es que el presidente Trump hubiera aceptado reunirse con la oposición antes que con el Presidente de la República”. Lo dice ‘Semana’.