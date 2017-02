EL CHEF AARÓN SÁNCHEZ SE UNIRÁ AL PANEL DE JUECES DE LA OCTAVA TEMPORADA DE “MASTERCHEF”, QUE SE ESTRENARÁ EN EL VERANO DE 2017

El célebre chef y dueño de restaurantes Aarón Sánchez se unirá a los chefs Gordon Ramsay y Christina Tosi como el tercer juez durante la octava temporada de la exitosa serie de competencia culinaria MASTERCHEF, que se estrenará en el verano de 2017. El chef ganador del premio James Beard es chef y propietario de Johnny Sánchez, que tiene locales en Nueva Orleans y Baltimore. Aarón participó en “Chopped” y en “Chopped Junior” y es autor de dos libros de cocina, “Simple Food, Big Flavor: Unforgettable Mexican-Inspired Recipes from My Kitchen to Yours” y “La comida del barrio”. Un filántropo activo, Sánchez, lanzó su propia organización benéfica, Aarón Sánchez Scholarship Fund, que incentiva a chefs de la comunidad latina a asistir a escuelas gastronómicas. Además, es un gran fanático de los tatuajes y socio de la famosa tienda de tatuajes “Daredevil Tattoo” en la ciudad de Nueva York. Sánchez fue juez invitado en la séptima temporada de MASTERCHEF. También participará en próximos episodios de la quinta temporada de MASTERCHEF JUNIOR, que se emitirá los jueves (8:00-9:00 PM hora del este y hora del pacífico) por FOX. MASTERCHEF es producido por Endemol Shine North America y One Potato Two Potato, y está basado en un formato creado por Franc Roddam y Endemol Shine. Elisabeth Murdoch, Eden Gaha, Michael Brooks, Robin Ashbrook, Gordon Ramsay, Adeline Ramage Rooney, Patricia Llewellyn y Ben Adler son los productores ejecutivos. “Hazte fan” de MASTERCHEF en

