El 4 de Julio de 1776 día de la Independencia de los EE.UU.

La hoy nación de los Estados Unidos de Norteamérica, tuvo su origen en los territorios que los ingleses colonizaron en la costa atlántica de América del Norte (desde comienzos del siglo XVII), donde habían logrado establecer trece colonias, las mismas que fueron incorporadas a los dominios del imperio británico. A fines del siglo XVIII (1776), dichas colonias, por medio de sucesivas guerras contra Inglaterra, consiguieron emanciparse del dominio anglosajón. La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, es uno de los acontecimientos más importantes de la Historia moderna, no solo porque sirvió ella de ejemplo a las colonias hispanoamericanas que aspiraban también su liberación, su emancipación, sino, fundamentalmente, por el preponderante rol que el país de Washington desempeña en los destinos del mundo en los tiempos contemporáneos.

LAS TRECE COLONIAS: De 1637 a 1733, se establecieron en la costa atlántica de América del norte trece colonias inglesas, a saber: Virginia, Massachussets, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, Delawre, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia, cuyos habitantes profesaban el credo protestante, a excepción de Maryland donde había libertad de cultos, con una población en total de 2.000.000 de habitantes; no todos ellos ingleses sino también: franceses, irlandeses, escoceses y alemanes.

CARACTERÍSTICAS: Estas colonias formadas, mayormente, por gente culta de credo protestante, gracias a su espíritu eminentemente laborioso como a las inmensas riquezas del territorio, consiguieron en pocos años progresar grandemente, a la vez que su población experimentó también considerablemente crecimiento. Disfrutaban de autonomía política, es decir, que eran, prácticamente libres e independientes. Hacían uso de sus libertades y derechos y, asimismo, cada colonia elegía a sus propias autoridades, a la vez que resolvía sus propios problemas, aunque en nombre se hallaban bajo el dominio de Inglaterra, la misma que se hacía representar por un gobernador en cada una de ellas. Tenían, pues, por supremo anhelo vivir en un ambiente de paz y de libertad para, así, poder desarrollarse y practicar libremente sus creencias políticas y religiosas. En busca de ello, justamente, fueron los primeros inmigrantes (“Los padres peregrinos” – 1620) quienes abandonaron Inglaterra al implantarse en esta nación la persecución religiosa y el despotismo real, y, después de cruzar el Atlántico, se establecieron en la costa este de América del Norte.

GUERRA DE INDEPENDENCIA: La prosperidad de las trece colonias se vio alterada cuando Inglaterra, escasa de recursos, impuso tres gravámenes económicos a dichas colonias, a saber: *Dispuso que las propias colonias deberían pagar los gastos que ocasionaron el ejército inglés destacado en ellas. *Creó, asimismo, el papel timbrado (papel sellado) para el uso en los contratos.

*Estableció finalmente el impuesto del té.

Tales medidas no solo originaron la protesta unánime de parte de los habitantes de las trece colonias, sino que decidieron estas romper definitivamente todo nexo que los ligaba a la Madre Patria. Fue en el primer congreso de Filadelfia (1774), al que asistieron, en condición de delegados, patriotas eminentísimos como Jorge Washington y John Adams, que solicitaron la abolición de todas aquellas leyes que imponían contribuciones a las colonias sin el consentimiento previo de estas, fieles a la inviolable tradición inglesa: “que no existe impuestos sin la aprobación de los que deben pagarlos”. Reclamando para sí las mismas libertades y derechos de que disfrutaban los ingleses del Viejo Mundo. El gobierno respondió con medidas de fuerza y con el envío de más efectivos militares, originando encuentros como el de Lexignton, favorable a los colonos.

UN SEGUNDO CONGRESO DE FILADELFIA (1775): Llamado Segundo Congreso Continental, con la participación de todas las colonias y la participación de otros egregios patriotas, además de Washington y Adams, como Thomas Jefferson, Benjamín Franklin, Roberto Morris, partidarios de la independencia, decidieron formar un ejército de milicias coloniales para enfrentarse a Inglaterra, siendo designado Comandante Supremo de tales tropas George Washington. Dicho Congreso, asimismo, suscribió (4 de julio de 1776) el acta de proclamación de la independencia de las Trece Colonias, redactada por una comisión en la que figuraban Washington, Jefferson y John Adams.

LAS ACCIONES MILITARES: Las principales acciones militares libradas en la guerra de la In-dependencia Norteamericana, fueron: *Las que tuvieron lugar en BOSTON y en la frontera con CANADÁ (1776), favorables a los colonos. * La batalla de SARATOGA (1777) que constituyó el primer triunfo importante sobre los ingleses. *La batalla de YORKTOWN (1781), librada con la ayuda de Francia. Significó otra victoria para los insurrectos coloniales y selló la independencia norteamericana.

La Paz de Versalles: Triunfo final.– Por el tratado de Versalles, suscrito en 1783, Inglaterra reconocía finalmente la independencia de los Estados Unidos. An-tes lo habían hecho España y Francia, naciones éstas que tan valiosa ayuda brindaron a las Trece Colonias en su lucha por la emancipación. Los forjadores de la independencia norteamericana, fueron: Jorge Washington, Thomas Jefferson y Benjamín Franklin.

AYUDA DE FRANCIA: Francia, rival y enemiga de Inglaterra a causa de que ésta le había arrebatado sus colonias de Canadá y la India, ayudó a la Independencia Norteamericana en forma franca y decidida, para lo cual envió no solo dinero, soldados y armas, sino también poderosas fuerzas navales y generales de gran figuración.

EL ESTADO REPUBLICANO: Una convención Constitucional, reunida en Filadelfia en 1787, redactó la Constitución de 1787, que es la misma que, con algunas modificaciones, rige actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicha Convención, asimismo, eligió como Presidente a George Washington.

La Constitución de 1787 creó la REPÚBLICA FEDERAL Y DEMOCRÁTICA, con un gobierno central de tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. De estos poderes, es el Legislativo (Congreso), el que propiamente dirige la política de la Nación.

Servicios Editoriales Selectos