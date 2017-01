El 18 de Enero de 1535 Francisco Pizarro Funda la Ciudad de los Reyes, hoy Lima

En el más central y extenso valle de la costa del Perú, bajo un cielo apacible y sereno, en las riberas del Rímac, a dos leguas del mar y cerca de un pueblo de indios, Francisco Pizarro, el famoso conquistador del imperio de los Incas, fundó, con doce de sus compañeros, el 18 de Enero de 1535, en nombre de la Santísima Trinidad, la población que no había podido establecer ni en Sangallán (Pisco) ni en Jauja, denominándola “Ciudad de los Reyes”; nombre que, si bien fue dado más por motivos religiosos que en homenaje a los soberanos de Castilla, hoy, contemplado a la distancia de largas centuias, parece como una revelación profética de la grandeza a que había de llegar el futuro virreinato

Francico Pizarro nació en Trujillo de Extramadura, (España), en 1478 y murió en Lima en 1541. A partir de 1498 empezó a participar en las acciones militares de España en Italia, combatiendo bajo las ór-denes de Gonzalo Fer-nández de Córdoba, más conocido como El Gran Capitán.

En 1509 viajó a América, buscando la oportunidad de enrique-cerse para así lograr un ascenso social. Desde la Española se traladó junto a Alonso de Ojeda, a la con-quista de Castilla de Oro (Colombia).

En 1524 se asoció con Diego de Almagro y el clérigo Hernando de Luque para la conquista de un rico imperio indígena, que por las noticias que tenían se encontraba hacia el sur y que no era otro que el Perú; la empresa se realizó entre 1524 y 1533.

Los logros de Pizarro le valieron ser nombrado Gobernador de aquel terri-torio, a lo que se agregó un título de marqués.

El 6 de enero de 1535 Pizarro fundó la ciudad de Lima. Originalmente su nombre fue Los Reyes, en directa relación con la festividad religiosa que se celebraba ese día pa-ra conmemorar la llegada de los Reyes Magos a Belén.

Jauja y San Gallán

Los conquistadores españoles du-daron mucho antes de elegir a Lima como la capital del incipiente virreinato. Primero buscaron un lugar central en la Sierra, y en 1533 optaron por el bello valle de Jauja, pero el lugar no fue aceptado de buena gana por los ibéricos debido a su lejanía del mar. Poco después se funda la segunda capital en Sangallán, en las cercanías de Pisco, pero el intento fracasó por falta de recursos.

En 1534 Francisco Pizarro envió desde Pachacámac una expedición, cuyo fin era buscar un emplazamiento estratégico y pródigo en recursos. Al poco tiempo encontraron el señorío del cacique Taulichusco y les pareció ideal: contaba con buen clima, una población pacífica, frutales, bosques y redes de acequias y caminos dignos, según ellos, de los romanos. En definitiva, el lugar era perfecto: estaba cerca del mar, pero lo suficientemente retirado como para dar seguridad a sus vecinos en casos de ataques.

La fundación

El 18 de enero de 1535, Francisco Pizarro procedió a fundar la ciudad en nombre de sus majestades el emperador Carlos V y de su madre la reina Juana. En la ceremonia se encontraban presentes dos frailes (un franciscano y un dominico), numerosos soldados a caballo y a pie, esclavos negros y una mujer, la morisca Beatriz. El nombre oficial “Ciudad de los Reyes” se eligió en homenaje a los Reyes Magos, por la cercanía de su fiesta. De aquí viene el apelativo de las “tres veces coronada” ciudad; aunque el tiempo impuso la denominación nativa de Lima. Según algunos autores, el nombre es una corrupción hispánica de “Rímac”, topónimo quechua del río, hablador.

Lima cuadrada

El croquis original de la ciudad, perdido ahora, marcaba 9 calles de largo por 13 de ancho, o 177 manzanas, llamadas entonces “islas”, divididas cada una en 4 espaciosos solares. Las primeras casas se construyeron alrededor de la plaza mayor en las cercanías del río Rímac y se dice que la adornaban tantas huertas de naranjos, manzanos y otros frutales que la nueva capital parecía un pequeño bosque. Esa traza cuadriculada se conoció como el “damero de Pizarro”, fue diseñada por el arquitecto Diego Agüero y sería exportada a otras grandes ciudades de fundación hispana, como Santiago de Chile o Buenos Aires.

En un principio la ciudad quedaba fundada con sólo setenta habitantes, pero muy pronto los vecinos de Jauja correrían a instalarse en la capital cuando constataron que su ciudad no sería la referencia del nuevo reino. Lima tenía en su puerto, El Callao, el principal reclamo, contaba con línea directa con España para el tráfico de mercancías y pronto se convertiría en una de las ciudades más prósperas y bulliciosas del Pacífico español.

El escudo de la ciudad se le otorgó a Lima en 1537, en él aparecen los símbolos del empeador Carlos V y su madre, doña Juana, junto con las estrellas de los Reyes Magos. En su orla lleva la inscripción: “Hoc signum regium est” (este es el símbolo de los reyes). Protocolarmente, llamaban a Lima “la muy noble, muy insigne y muy leal ciudad de los Reyes del Perú”.

¿Pizarro o Cortés?

Existen versiones que señalan que la es-tatua de Francisco Pi-zarro, representaría en realidad a Hernán Cortés. La estatua fue realizada por el es-cultor estadounidense Charles Cary Rumsey (o Ramsey McDonald). Al parecer la imagen en un principio no representaba a ningún personaje concreto, si-no a un conquistador español cualquiera. Fue en un primer momento donada a México, como homenaje a Hernán Cortez, pero los mexicanos vivían un época nacionalista y rechazaron la estatua. En 1929 es adquirida por Trujillo de Extremadura (España), lugar de na-cimiento de Pizarro. Y en 1935, una copia fue obsequiada al Perú por la viuda de Ramsey. La estatua estuvo primero frente a la Catedral de Lima, luego junto a Palacio de Gobierno (también llamado “Casa de Pizarro”) y finalmente, en el 2005 fue trasladada al Parque de La Muralla ubicado próximo a la casa de gobierno en el Centro de Lima. También existe otra estatua similar en la ciudad de Buffalo, Estados Unidos.

La muerte de Pizarro en 1541 se relaciona directamente con sus disputas con Diego de Almagro, uno de los descubridores de Chile. De hecho, falleció como consecuencia de una revuelta que en su contra dirigió Diego de Almagro el Mozo, hijo natural del adelantado, quien buscaba vengar la muerte de su padre.

