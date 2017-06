EFECTOS SECUNDARIOS DE LAS MEDICINAS Y OTRAS AVENTURAS

Por Emilio Martínez Paula

Mi médico, es un excelente médico, y buen amigo. Cuando le pedí algo para dormir, pues parece que la conciencia no me dejaba conciliar el sueño, me dio unas pastillas, con la advertencia que las tomara media hora antes de acostarme. Hecho y hecho. Pero mientras esperaba que pasara la media hora para ir a la cama se me ocurrió, lo que nuca acostumbro hacer, leer los efectos secundarios de las maravillosas pastillas, de cuyo nombre no quiero acordarme. (Flurazepam) Y he aquí lo que descubrí: primero, no tome bebidas alcohólicas, puesto que esto puede aumentar los peligros de los susodichos efectos secundarios. Evite manejar o usar equipos con motor. Segundo, la maravillosa pastillita que me garantizaban ocho horas de tranquilo sueño, podía darme un pequeñito derrame cerebral, y afectarme un poquitico el hígado. Claro que no hay que preocuparse pues el médico cuando te receta algo es porque él piensa que los beneficios que te da la medicina son mejores que los daños que te puedan causar. Seguimos leyendo y llegó la parte tragicómica: podría producir sonambulismo. Es decir levantarme de la cama e ir al refrigerador y ponerme a comer. O salir para la calle hasta que un vecino o mi esposa me despertaran. También, y no se preocupe mucho por estas boberías en raras ocasiones ocurren: el paciente impaciente podría salir a la calle, manejar su carro, hacer llamadas telefónicas y, también muy raras veces, tener relaciones sexuales. Luego volver a la casa y no acodarse de nada. Si las relaciones sexuales fueran con una profesional del oficio, el único problema puede ser que le trasmita alguna enfermedad venérea que el paciente a su vez trasmitiría a su esposa, amante o amiga de ocasión. Si es con la amante si ella le dice que está en estado de gestación, pondría en duda la paternidad, ¿Cómo si siempre hemos usado un preservativo? Pero, siempre hay un pero: esto le puede pasar también a una tranquila y casta ama de casa.

Sí amigo lector, usted tiene razón: esa noche le dije a mi esposa, que me miraba con cierto asombro, que cerrara la puerta con llave y que la escondiera en un lugar donde no la pudiera encontrar.

Para colmo, pese a la maravillosa pastillita, no pude dormir en toda la noche.

LA SABIA NATURALEZA

El doctor Charles Barumson, buen amigo, excelente conversador, es un pequeño genio dedicado a contemplar la naturaleza. Además tiene media docena de doctorados. Sabe más que el que más sabe.

Hace un tiempo, mientras tomábamos café en el patio de mi casa, donde he sembrado 14 hoy corpulentos árboles y fumaba un tabaco que me había regalado mi amigo Diego Trinidad, aunque ahora fumo menos por si me da cáncer, que el cáncer sea más chiquito, Charles me decía: -Fíjate si la naturaleza es sabia que cuando llega la época que los mosquitos aparecen y nos pican, ya antes las sabias arañitas empiezan a tejer sus redes para atraparlos.

-Charles, si la naturaleza fuera tan sabia como tú crees, en vez de las sabias arañitas no hubiera creado antes los sabios y molestos mosquitos.

-Oh, estás equivocado. En la creación hay dos fuerzas antagónicas, que las pudiéramos llamar el bien y el mal.

-Bien, la sabia naturaleza como tú la llamas no es buena ni mala. Es indiferente a la vida de los seres vivos, al bien y al mal.

-La naturaleza es el origen de todo. Del sol, de la vida en la tierra. El hombre es el que lo ha alterado todo. Tala los bosques, que son los que limpian el aire que respiramos, él consume gasolina que envenena el aire. Los humos y otros productos químicos de las fábricas, de las refinerías de petróleo, etc. son los que destruyen la vida.

-Entonces, ¿tú crees que debemos olvidar el progreso?

-Claro, el hombre está matando la naturaleza.

-El hombre es la naturaleza en su máxima expresión, le respondí. Lo ha creado todo, aunque también es el más feroz de todos los animales, ya que nos comemos todas las gallinas, los huevos, las vacas, los puerquitos, los pescados. También ha creado todos los medios de destrucción masiva. Es el único animal que mata a los de su propia especie. Algunos gritan ¡Alá es grande! y se inmolan matando docenas de personas. Y les han hecho creer que van al cielo y que le regalarán vírgenes y placeres.

-Hoy, estás muy pesimista. El sábado que viene vuelvo a discutir estos puntos.

El doctor Barumson tuvo muchos sábados sin llamarme. Sigue sabio. Yo pesimista.