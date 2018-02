EE.UU. ‘Colombia es Clave Para Restaurar la Democracia en Venezuela’

El presidente Santos irá este jueves a Cúcuta ciudad fronteriza, donde revelará un paquete de medidas especiales dirigidas a mejorar la atención de los refugiados vene-zolanos cuya cifra sigue en alza

Estados Unidos abrió el martes por la noche la posibilidad de “redireccionar” hacia Colombia los recursos destinados para ayudar a aliviar la crisis humanitaria en Venezuela.

Así lo manifestó el secretario de Estados Unidos, Rex Tillerson, luego de una reunión con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño.

Tras el encuentro, que duró más de una hora, Tillerson se refirió a la situa-ción que padecen los venezolanos debido al régimen de Nicolás Maduro y admitió que Colombia es una de las naciones más afectadas por esa situación.

“Podríamos redireccionar esta ayuda a los venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela para venir a Colombia. Hablamos de este tema con el Presidente y vamos a poder analizar cuáles son las posibilidades de que esto se pueda utilizar de esa manera”, afirmó Tillerson.

El Secretario de Estado se refería a unos fondos –cuyo monto no reveló– que su país había destinado para atender a los venezolanos y, según dijo, no se han podido entregar hasta el momento.

Previamente, Tillerson aseguró que el “único objetivo” de la admi-nistración de Donald Trump es que en Venezuela “se vuelvan a respetar las instituciones” y se lleven a cabo “elecciones libres y justas”.

“Nosotros nos vemos muy afectados viendo lo que está sucediendo en Vene-zuela, que es un país fantástico, y también se nos rompe el corazón ver el efecto que esto tiene en Colombia”, aseguró el funcionario estadounidense.

Estados Unidos y Colombia coinciden en su interés por presionar la salida de Maduro.

‘Fracasada revolución’

El presidente Santos también aprovechó la presencia del delegado de la Casa Blanca para reiterar sus críticas a Maduro. Dijo que la situación del pueblo venezolano es “fruto de la fracasada revolución que abandera” el presidente del vecino país, el cual mantiene un “régimen dictatorial”.Santos le reiteró a Tillerson que Colombia no reconocerá los resultados de las elecciones venezolanas hasta que estas no sean “limpias y transparentes”.

El otro punto que copó la agenda de Santos y Tillerson fue el de la lucha contra las drogas ilícitas, el cual es una de las prioridades de Washington.

Sobre este asunto, Estados Unidos le dio su voto de confianza a los programas de sustitución voluntaria de cultivos y erradicación forzada en los que avanza Colombia, aunque dejó claro que este respaldo está sujeto a que el éxito de esos procesos se demuestre con cifras.

La cita entre el presidente Juan Manuel Santos y el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, la noche de este martes en Bogotá, dejó en evidencia que aun en los temas más críticos, como el de las drogas, ambos países tienen más afinidades que desacuerdos.

Tal vez lo más significativo de la jornada fue el anuncio de Estados Unidos de que va a estudiar el otorgamiento de ayuda económica a Colombia para atender la cada vez mayor migración procedente de Venezuela.

Si bien el secretario Tillerson no reveló de cuánto será la ayuda económica, Colombia sí cuenta desde hoy con un aliado que le ayudará a sufragar los altísimos costos de la atención a cientos de miles de venezolanos que huyen del régimen dictatorial de Nicolás Maduro.

Según estadísticas del Gobierno y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el número de venezolanos en Colombia supera hoy la cifra de 600.000, y “está al alza”.

El presidente Santos irá este jueves a Cúcuta, donde revelará un paquete de medidas especiales dirigidas a mejorar la atención de los refugiados. Colombia y Estados Unidos están plenamente de acuerdo en seguir ejerciendo presión para precipitar la salida del presidente Maduro del poder, a quien consideran un “dictador”, y en no reconocer los resultados de las elecciones presidenciales anunciadas por el régimen para el primer semestre de este año.