EE.UU. Actuará Unilateralmente Sobre Corea del Norte si es Necesario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaría dispuesto a actuar solo para frenar el programa de armas nucleares de Corea del Norte si China fracasa en cambiar la situación. El mandatario afirmo que si Beijing no ayuda a resolverlo, “lo haremos” solos.

“China decidirá si ayudarnos con Corea del Norte o no”, dijo Trump en una entrevista publicada en el Financial Times. “Si lo hacen, será muy bueno para China, y si no lo hacen, no será bueno para nadie”.

El gobierno de Trump ha subrayado en repetidas ocasiones su gran preocupación por la amenaza nuclear de Corea del Norte. El secretario de Estado, Rex Tillerson, visitó China el mes pasado para presionar al vecino de Corea del Norte en busca de ayuda para mitigar esta amenaza, y está previsto que Trump reciba al presidente chino, Xi Jinping, esta semana en Florida., donde se tiene la intención de abordar el tema.

China no respondió a los comentarios de Trump al Financial Times, pero emitió un comunicado diciendo que Tillerson había llamado al diplomático más importante del país, el consejero de Estado Yang Jiechi, sobre la visita de Xi.

Según el comunicado, Yang dijo que la reunión era de “suma importancia en las relaciones entre China y EE.UU.”, y era importante para la “promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad… para todo el mundo”.

Preguntado si creía que EE.UU. podría resolver el problema sin China, Trump dijo: “Totalmente”.

Estados Unidos sostiene que China no ha hecho lo suficiente para aplicar presión financiera dado que Beijing es el único aliado real de Corea del Norte y representa el 70% del comercio del país.

China ha dicho en repetidas ocasiones que su influencia sobre Corea del Norte ha sido exagerada, y que EE.UU. y Corea del Sur deben dejar de generar antagonismo con sus ejercicios militares anuales.

Miles de tropas de Estados Unidos y Corea del Sur están actualmente involucradas en los ejercicios anuales conjuntos que terminan el 30 de abril.