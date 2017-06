Tweet on Twitter

Lo primero que notó la señora Powell fue un olor desagradable y dulzón… No esperaba encontrar un cadáver, desde luego. Si algo se imaginaba era que alguien había dejado su basura allí, pero encontró aun hombre muerto, acurrucado en un rincón sobre unos cartones, con la cabeza apoyada en las rodillas”.

En el garaje de la arquitecta Amanda Powell aparece muerte de una munición un vagabundo. Nadie sabe por qué escogió ese lugar para morir. Sin embargo, el interés de Amanda por la identidad del cadáver impulsa al periodista Michael Deacon a iniciar una investigación cuya primera pista resulta sumamente inquietante: el exmarido de la arquitecta había desaparecido misteriosamente hace unos años tras un desfalco millonario con un banco…¿A quién pertenece en realidad el enigmático cadáver? Ecos en la sombra traza una alucinante intriga psicológica que radiografía en profundidad el lado oscuro del corazón, pasó como las sinuosas motivaciones del comportamiento. Una novela espléndida, con una galería de personajes intensamente perfilados en un complejo contexto social.

“Una atmósfera amenazadora e irresistible… La tradición del género policiaco británico ha pasado al segundo pulso y a la peligrosa imaginación de Minette Walter. (The Times).

Antes de dedicarse enteramente a la literatura Minette Walters trabajó como redactora en una revista. En 1992 su primera novela, The Ice House, ganó el premio John Creasey de la Asociación de Escritores Policíacos y la dio a conocer entre los seguidores del género. Ya consagrada a nivel internacional, publicó El cuarto oscuro, a la que siguió Ecos en la sombra, vive en Hampshire con su esposo y sus dos hijos.