Añada los ojos resecos a la lista de molestias de salud del invierno.

“En promedio, la humedad baja en invierno con el tiempo más frío [y] la mayoría de personas encienden la calefacción en casa o en la oficina para combatir el frío”, señaló la Dra. Marissa Locy, del departamento de oftalmología de la Universidad de Alabama en Birmingham.

“Al final hay menos humedad fuera e incluso menos humedad dentro, lo que provoca condiciones cálidas y secas en que la humedad se puede evaporar del ojo con mayor rapidez de lo normal”, explicó en un comunicado de prensa de la universidad.

Esto puede dejarles con unos ojos que se sienten secos, arenosos, pegados e irritados.

¿Qué se puede hacer? Locy sugiere varios pasos para proteger a sus ojos de la resequedad:

Use un humidificador para ayudar a restaurar la humedad al aire y humectar los ojos.

Beba bastantes líquidos para mantener su cuerpo hidratado y mantener la humedad en los ojos.

Proteja sus ojos del frío y el viento extremos. Esto puede incluir protección ocular o un sombrero con visera.

No deje que el calor le dé directamente en la cara. Hacerlo puede secar la humedad de los ojos. Incline la ventilación del coche hacia la parte inferior del cuerpo para evitar este problema.

Durante el tiempo frío, sus ojos se pueden secar incluso más si usa lentes de contacto. Locy sugirió siempre asegurarse de usar lentes de contacto limpios para reducir la picazón y posibles infecciones.

Un ojo seco puede a veces llegar a convertirse en la enfermedad del ojo seco. Si le preocupa, consulte al médico.

El ojo seco no puede curarse, señaló Locy, pero los síntomas pueden aliviarse usando gotas para los ojos, ungüentos o medicamentos, o tapando algunos conductos lagrimales para ralentizar la salida de lágrimas a la superficie de los ojos.