Diosdado Planeó Contratar a un Sicario Para Matar al Senador Marco Rubio

El dirigente chavista Diosdado Cabello pla-neó contratar a un sicario mexicano para asesinar al senador estadou-nidense Marco Rubio, según un documento del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos obtenido por varios medios de comunicación.

“Cabello Rondón ordenó (…) asesinar al senador Rubio. Además, se comunicó con nacionales mexicanos no especificados para ese propósito”, reza la circular, a la que tuvie-ron acceso varios medios, entre ellos el diario especializado Político.

Se trata de un memorándum enviado por el Departamento de Seguridad Nacional a las fuerzas de seguridad locales y estatales, indica la publicación.

En la nota, de la que no publican todos los detalles por motivos de seguridad, se especifica que Cabello “llegó a hablar de obtener el dinero para matar a Rubio”.

“Las alegadas amenazas del político venezolano no eran específicas y no estaban corroboradas por suficientes fuentes como para merecer una explicación detallada (…), pero la situación era lo suficientemente preocupante como para que la Policía del Capitolio y las fuerzas de seguridad en el condado de Miami-Dade proveyeran seguridad a Rubio”, explica el diario.

La información la adelantó primero este domingo The Miami Herald y después varios medios obtuvieron el documento.

Marco Rubio, senador republicano por Florida de origen cubano, es uno de los políticos estadounidenses más críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro y quizás el más activo en la presión al presidente Donald Trump para que siga imponiendo sanciones a re-presentantes del oficialismo chavista.

Su postura crítica le ha llevado a enfrentamientos públicos, en la red social Twitter, con el propio Cabello, quien en uno de esos intercambios, recientemente, le llamó “Narco Rubio”, a lo que él respondió: “Diosdado Pablo Escobar Cabello está inu-sualmente nervioso y agitado esta mañana”.

Cabello, uno de los dirigentes más importantes del oficialismo chavista, es miembro de la recién instalada Asamblea Nacional Constitu-yente (ANC), que tiene el mandato de escribir una nueva Carta Magna y que Estados Unidos -además de la oposición venezolana y buena parte de la comunidad internacional- considera “ilegítima”.

Trump sorprendió el viernes al decir que no descarta usar la opción militar para solucionar la crisis venezolana, un mensaje que ahora, según los expertos, se ve obligado a rebajar su vicepresidente, Mike Pence, en la gira latinoamericana que comenzó este domingo en Colombia y que le llevó esta semana también a Argentina, Chile y Panamá.