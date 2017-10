EN LA FRANQUICIA DE ANIMACIÓN

MÁS TAQUILLERA DE LA HISTORIA,

GRU Y SUS MINIONS TRAEN UNAS FIESTAS CAÓTICAS

EN LA COMEDIA ANIMADA NÚMERO 1 DEL AÑO

DESPICABLE ME 3

¡EDICIÓN ESPECIAL QUE INCLUYE UNA NUEVA MINI-PELÍCULA, MOMENTOS MINION Y MUCHO MÁS!

DISPONIBLE EN DIGITAL EL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017,

4K ULTRA HD, BLU-RAY™, DVD Y ON DEMAND EL 5 DE DICIEMBRE DE 2017,

EN UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT

Illumination y Universal Pictures Home Entertainment presentan Despicable Me 3 en Digital y Digital 3D el 21 de noviembre de 2017 y en 4K Ultra HD, Blu-ray™, DVD y On Demand el 5 de diciembre de 2017. Los personajes que adora todo el mundo, Gru, su esposa Lucy, sus tres adorables hijas (Margo, Edith y Agnes) y los Minions, brindarán horas de diversión para toda la familia en esta comedia emotiva pero rebelde del productor nominado al Premio de la Academia® Chris Meledandri (franquicia de Despicable Me) y los directores Pierre Coffin (franquicia de Despicable Me) y Kyle Balda (Minions 1 y 2, The Lorax). Elogiada como “la mejor película hasta el momento de la saga de Despicable Me” por Ali Plumb de BBC Radio 1 y con una recaudación de más de $949 millones de dólares en la taquilla mundial, Despicable Me 3 es el mejor regalo navideño, ya que cuenta con casi una hora de material adicional exclusivo, que incluye una mini-película totalmente nueva, una escena eliminada nunca antes vista ¡y mucho más!

Illumination, el estudio responsable de Sing, The Secret Life of Pets y la franquicia de Despicable Me, continúa narrando las aventuras de Gru y su familia en Despicable Me 3. Luego de que lo despiden de la Liga Antivillanos por no lograr vencer a Balthazar Bratt (Trey Parker, “South Park”, Team America: World Police), el más reciente genio criminal que amenaza a la humanidad, Gru se enfrenta a una gran crisis de identidad. Pero cuando un misterioso extraño aparece para informarle a Gru que tiene un hermano gemelo perdido —un hermano que desea con desesperación poder seguir los despiadados pasos de su gemelo—, el ex supervillano redescubre lo bien que se siente al ser malvado.

El actor nominado al Premio de la Academia® Steve Carell (Foxcatcher) repite su divertido papel de Gru, el genio criminal reformado, y también encarna el rol de su hermano recién descubierto, Dru. El estelar reparto de voces incluye a Kristen Wiig (Bridesmaids, Despicable Me 2), Miranda Cosgrove (Despicable Me 1 y 2, School of Rock), Steve Coogan (The Secret Life of Pets, Philomena), Jenny Slate (Zootopia, The Secret Life of Pets), Dana Gaier (Despicable Me 1 y 2) y la legendaria cantante y actriz Julie Andrews (The Sound of Music, Mary Poppins).

Despicable Me 3 estará disponible en 4K Ultra HD en un combo pack que incluye un 4K Ultra HD Blu-ray™, un Blu-ray™ y una copia Digital. El disco 4K Ultra HD incluirá todo el material adicional del disco Blu-ray™.

4K Ultra HD es la máxima experiencia de visualización cinematográfica. 4K Ultra HD cuenta con la combinación de una resolución 4K con definición de imagen cuatro veces superior que el HD, el brillo del color de High Dynamic Range (HDR) con audio envolvente que ofrece una experiencia de sonido multidimensional.

es la máxima experiencia de visualización cinematográfica. 4K Ultra HD cuenta con la combinación de una resolución 4K con definición de imagen cuatro veces superior que el HD, el brillo del color de High Dynamic Range (HDR) con audio envolvente que ofrece una experiencia de sonido multidimensional. Blu-ray ™ desata el poder de tu televisor de alta definición y es la mejor manera de ver películas en tu hogar, ya que ofrece seis veces la resolución de imagen de un DVD, contiene material extra exclusivo y calidad de sonido envolvente como en el cine.

desata el poder de tu televisor de alta definición y es la mejor manera de ver películas en tu hogar, ya que ofrece seis veces la resolución de imagen de un DVD, contiene material extra exclusivo y calidad de sonido envolvente como en el cine. DIGITAL les brinda a los fanáticos la posibilidad de ver sus películas en su dispositivo favorito en cualquier lugar. Los usuarios pueden mirar o descargar las películas de manera instantánea.

MATERIAL ADICIONAL EXCLUSIVO DE 4K ULTRA HD, BLU-RAYTM, DVD Y DIGITAL: