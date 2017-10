Cuerpo Hallado Pertenece a la Niña Sherin Mathews

Médicos forenses en Texas confirmaron que el cuerpo hallado en un canal de desagüe pertenece a la desaparecida niña Sherin Mathews.

Las autoridades lograron identificar los restos gracias a sus registros dentales, según informó la policía de Richardson.

A su vez, el padre adoptivo de la menor, Wesley Mathews, fue arres-tado el lunes y acusado por lesiones a una menor.

Según la declaración jurada dada a conocer este martes, Wesley Mathews, padre adoptivo de la me-nor, explicó que estaba en la cochera de la casa y la menor se rehusaba a tomar la leche, entonces dice que “la asistió físicamente” y se dió cuenta que empezó a toser y a respirar lentamente, y admitió que se ahogó.

Entonces, cuando se percató que la menor ya no respiraba y había muerto, sacó el cuerpo de la niña.

Wesley Mathews, quien se entregó a la policía, tiene un cargo por lesionar a un menor, un delito grave de primer grado punible con cadena perpetua o podría ser de 5 a 99 años de prisión y su fianza fue fijada en un mi-llón de dólares.

“‘El Sr. Mathews llegó voluntariamente a la estación de policía de Richardson con su abogado y pidió hablar con los detectives. Proporcionó una declaración alternativa de los eventos que había descrito anteriormente, con respecto a la desaparición de Sherin”, dijeron las autoridades.

El caso de la desapa-rición de Sherin Mathews ha atraído la atención de los medios.

Wesley Mathews se encuentra actualmente en la cárcel de Richardson City.

El hallazgo se realizó dentro de un conducto de agua o desagüe que corre por Spring Valley Road y las cercanías de Bowser Road.

Dicho lugar está a menos de una milla de la vivienda donde desapareció la pequeña de tres años tras ser presuntamente abandonada debajo de un árbol y castigada por su padrastro al no tomarse su leche.

Según se indicó, el cadáver fue encontrado por la unidad canina, lo cual también causó el cierre de unas siete cuadras mientras el FBI buscaba más evidencia.

La investigación duró alrededor de ocho horas y no fue hasta alrededor de las 6 pm cuando se llevaron el cuerpo.

La policía aún no detalla lo que exactamente los llevó a la zona aunque dijeron que la investi-gación durante las últimas dos semanas los llevó al lugar.

En los últimos días el FBI dio a conocer una lista de artículos que fueron decomisados e indicaron que entre ellos se encontraba la lavadora y secadora.