Cuánta sal Debes Permitir en tu Plato?

La sal es uno de esos casos en el que el uso desmedido puede representar efectos secundarios y letales para tu cuerpo. Expertos en el tema afirman que su consumo excesivo provoca retención de líquidos, disparos en la presión de los vasos sanguíneos e incremento de la presión arterial a niveles que no quisieras imaginar.

Ahora bien, si la recomendación es no exceder los 1500 miligramos diarios, calcula el estado de las sociedades occidentales que alcanzan los 4 y 5 gramos diarios de sodio, es decir de 10 a 12 gramos de sal. No en vano, las alarmas siguen encendiéndose frente a un panorama de salud pública preocupante, con jóvenes infartados a cuenta de la hipertensión, una larga lista de espera de donantes de riñón y cientos de casos de osteoporosis relacionados por el aumento de la excreción urinaria de calcio.

Con este contexto, la mejor opción será tomar cartas en el asunto, evaluar planes de prevención y revisar esta guía de uso informado y práctico:

¿Cuánto comer?

De acuerdo a declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, es recomendable un consumo cercano a los 5 gramos diarios por persona, es decir: una cucharadita de sal yodada.

¿Por dónde empezar?

Abandonar costumbres es complejo, pero no imposible. Tu cuerpo suele adaptarse a los cambios pasados tres meses aproximadamente, así que ponte la meta de reducir el uso de la sal por un periodo prudente y atiende a trucos como:

*Eliminar el salero de la mesa.

*Evitar productos de panadería que contienen levadura o bicarbonato de sodio.

*Acudir a técnicas culinarias como el método de doble cocción que te permite re utilizar el sodio que se solubiliza y permanece en el agua.

*Eliminar aceites y aguas de productos enlatados.

*Evitar la sal en los platos de los niños.

*Optar por alimentos frescos que contienen poca sal.

*Evitar el bicarbonato de sodio para conservar lo colores de las verduras.

En el supermercado: No hace exagerado a quien presta atención a las etiquetas de lo que compra y lleva casa.

Leer la tabla nutricional puede ser útil para conocer el volumen de sodio que contiene cada ingrediente de un alimento envasado, por ejemplo: Sin sal: Menos de 5 mg por porción (No debe poseer cloruro de sodio) Muy baja en sodio: Inferior a 55 mg por porción. Bajo en sodio: Igual o menor a 140 mg.