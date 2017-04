Cuando la Dignidad Pierde su Valor

Por José Ángel Lagos Jiménez

SAN JOSÉ, Costa Rica-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) Se realizaron las elecciones primarias en el Partido Liberación Nacional (PLN), el más numeroso de esta nación y que representa hoy día a la oposición al actual gobierno. Cuatro candidatos presentaron sus nombres al electorado interno de este movimiento, a saber… José María Figueres Olsen (expresidente de la República), Antonio Alvarez Desanti, Rolando González Ulloa y Sigifredo Aiza Campos. Al final, los votantes favorecieron a Alvarez Desanti y es el nuevo candidato para los próximos comicios nacionales a celebrarse el 4 de febrero del 2018.

El ganador de estas primarias fue quien gastó más dinero en publicidad en los medios de comunicación, un dinero que, según se supo a ciencia cierta, fue prestado por los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez, para que su “peón” en el ajedrez político, Antonio Alvarez, triunfara en estas justas. Por supuesto que exigieron al pre-candidato que se esforzara al máximo para ganar y así no contra-invertir los millones de colones (moneda nacional), que le dieron para fines propagandísticos. Dichosamente para los dos hermanos, se cumplió el deseo y su candidato resultó vencedor. La población costarricense que sabe “algo” de política, no ha dejado pasar inadvertido el hecho de que el exmandatario Oscar Arias y su hermano Rodrigo, en el eventual caso de que Desanti alcance la presidencia de la República, serán quienes gobiernen realmente entre bastidores y quien dé la cara será solamente un monigote que ambos manejarán a placer. El mismo Antonio Alvarez Desanti no ha negado que responde a las órdenes de los Arias, lo cual ha generado versiones encontradas entre el pueblo que lo considera un individuo que perdió su dignidad, al convertirse en alguien comprometido con dos políticos que se creen dueños de Costa Rica. Pero así van las cosas… Desdichada y evidentemente, la política presenta estos casos donde el deshonor, la despersonalización y la desfachatez de algunos, son los rasgos claros, abiertos y desvergonzados de frente a los electores, quienes deploran ese comportamiento nada altivo e indigno.

En lo que atañe al otro pre-candidato del PLN, José María Figueres Olsen (hijo del fundador de ese partido, José Figueres Ferrer), fue castigado por su huída de Costa Rica, cuando se le iba a acusar por haber estado metido supuestamente en una trama corrupta en la que jugaron un papel decisivo miles de dólares que le fueron pagados a él de manera oscura. Y cuando el tiempo expiró para que fuera procesado, regresó al país para presentar su nombre en primarias. Sin embargo, los votantes no olvidaron su falta de honestidad y valentía al no enfrentar los fuertes rumores que lo acusaban y lo hacían ver como político corrupto. Los votos lo relegaron al segundo puesto al final de las elecciones.

Los otros dos pre-candidatos, Rolando González (el más fiable de los cuatro desde el punto de vista moral), y el médico Sigifredo Aiza, irremediablemente quedaron en el tercer y cuarto lugar respectivamente, aunque ya se alinearon al ganador Alvarez Desanti; de tal manera, tendrán puestos gubernamentales en el caso de que Liberación Nacional gane las elecciones venideras. Eso es lo que ha sucedido en el PLN. Aún faltan otros partidos que no han definido a sus candidatos; pero, por lo pronto, quien ha ganado en el liberacionismo no convence a quienes exigimos dignidad, moral y probidad; y estamos a la espera de quiénes lo adversarán de parte de otros movimientos políticos.

joseanglagosj@aol.cl