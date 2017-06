Crece la presión sobre Theresa May. Dos de los Terroristas Estaban Bajo el Radar

Los británicos acuden a las urnas en unas 48 horas y la segu-ridad se ha convertido en la gran protagonista de una campaña electoral absolutamente enrareci-da.

A las críticas del labo-rista Jeremy Corbyn este lunes a la primera ministra conservadora, Theresa May, por los recortes en el número de policías durante sus años al frente del Ministerio del Interior, se sumaron este martes las preguntas sobre si el Gobierno hizo lo suficiente para prevenir el ataque terrorista del sábado en Londres, en el que murieron siete personas y 48 resultaron heridas.

El domingo, apenas 12 horas des-pués del atentado, la primera ministra se dirigió al país desde la puerta del 10 de Downing Street y defendió que en Reino Unido “hay demasiada tolerancia con el terro-rismo”. Pero a medida que avanza la investigación, las palabras de May parecen volverse, una vez más, en su contra.

La policía ha confirmado este martes el nombre del tercer terrorista abatido a tiros en el Borough Market por la policía. Se trata de Youssef Zaghba, de 22 años, italiano de padre marroquí El Corriere della Sera ha informado de que Zaghba fue detenido en el aeropuerto de Bolonia en 2016 cuando trataba de viajar a Estambul, entrada habitual de los yihadistas que van a Siria. El diario asegura que el Gobierno italiano había notificado a las autoridades británicas su preocupación por el sujeto, que se había trasladado después a Reino Unido.

El fiscal de Boloña Giuseppe Amato ha asegurado este martes que Zaghba fue señalado como “posible sospechoso” a Reino Unido en marzo de 2016, según recoge Reuters.

El fiscal italiano ha asegurado que las advertencias fueron trasladadas después de que el terrorista fuera interceptado en el aeropuerto de Boloña intentando embarcar hacia Estambul.

La revelación aumenta la presión sobre el Gobierno de May, después de que el lunes se confirmara que otro de los atacantes, Khira, Shazad Butt, británico de 27 años nacido en Pakistán, había sido denunciado en repetidas ocasiones a las autoridades británicas por su extre-mismo, e incluso había salido en un documental televisivo titula-do The Jihadis Next Door (Los vecinos yihadistas).

Pero la poli-cía consideró que ninguno de los dos, ni Butt ni Zaghba, representaba una amenaza inmediata para la seguridad.

“Estoy seguro de que la policía estudiará lo que sabía, lo que podría haber hecho, lo que hizo y si algo podría haberse hecho de manera diferente”, declaró el alcalde de Londres Sadiq Khan.