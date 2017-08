Creador de Amazon se Convierte en el Hombre más Rico del Mundo

Tweet on Twitter

Después de mucho tiempo, el ran-king de los hombres más ricos del mundo cambió: ahora, la lista ya no está liderada por el genio de Microsoft Bill Gates; ahora, quien la encabeza es el creador de Amazon, Jeff Bezos.¿Qué fue lo que pasó? Las acciones del gigante del comercio electrónico se dispararan en la bolsa y a Gates no le quedó otra que ceder el trono. Así lo confirman los datos de Forbes y Bloomberg.

Los índices de ambos multimillonarios de ambas firmas, que miden las fortunas en tiempo real, han vivido un sacudón por el impulso de la cotización en bolsa de Amazon. Entonces, la fortuna de Bezos superó los 90.600 millones de dólares y rompió la barrera de Gates.

Bezos tiene 53 años, es dueño del 17% de Amazon. En lo que va de año, en estos siete meses, su fortuna sumó 20.000 millones de dólares.

El 2017 lo arrancó en el cuarto lugar, detrás de Gates, de Warren Buffett (Berkshire Hathaway) y de Amancio Ortega (Inditex). Ahora, los superó a todos. Sin embargo, la filantropía de Gates también funcionó como ayuda.

“Bezos nunca podría haberse convertido en el hombre más rico del mundo si Gates no hubiera donado tanta fortuna a la filantropía”, asegura Forbes respecto a los 32.900 millones de dólares que el informático donó a diferentes causas y entidades a lo largo de su vida.