Corea del Norte Podría Enviar Armas Nucleares en Misiles

Corea del Norte ha logrado producir una cabeza nuclear de miniatura que puede ser colocada en uno de sus misiles balísticos, según un informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos revelado esta semana por The Washington Post.

El hallazgo fue incluido en un análisis confidencial completado el pasado mes por la DIA, y se produce poco después de que las agencias de inteligencia estadou-nidenses elevaran sus estimaciones sobre el número de armas nucleares bajo control del régimen norcoreano a 60.

“La comunidad de inteligencia evalúa que Corea del Norte ha producido armas nucleares para envío mediante misiles balísticos, que incluyen la categoría de misiles intercontinentales”, indica el documento obtenido por el periódico washingtoniano.

Precisamente el martes, Corea del Norte amenazó con emprender “medidas estratégicas” y “acciones físicas” tras las sanciones adoptadas el sábado en su contra por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que calificó de “ilegales” y de “acto terrorista”.

Tras un mes de negociaciones, el pasado sábado el Consejo de Seguridad adoptó, con el respaldo de China y Rusia, una resolución para vetar las exportaciones norcoreanas de carbón, hierro, plomo y mariscos, además de otras medidas contra empresas y entidades que apoyen los programas armamentísticos del país.

Las sanciones de la ONU llegan en respuesta al primer misil balístico intercontinental (ICBM) que lanzó en su historia Corea del Norte, el pasado 4 de julio, un hito armamentístico al que le ha seguido el lanzamiento de un segundo proyectil de este tipo el 28 de julio.

El presidente Donald Trump, está advirtiendo a Corea del Norte que no haga más amenazas contra Estados Unidos o de lo contrario enfrentará “fuego y furia como el mundo nunca ha visto”.

Trump hizo esas declaraciones en el Trump National Golf Club en Bedminster, Nueva Jersey: “A Corea del Norte más le vale no hacer más amenazas a Estados Unidos. Se encontrarán con fuego y furia como el mundo nunca ha visto… él (Kim Jong-un) ha sido muy amenazante más allá de su estado normal. La respuesta será fuego, furia y poder que este mundo nunca ha visto antes ”.