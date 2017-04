Corea del Norte Habla de “Guerra Total” si EE.UU. la Ataca

Tweet on Twitter

Un funcionario de Corea del Norte en Pyongyang le dijo a BBC que habrán pruebas semanales, mensuales y anuales de misiles. “Estaremos haciendo más pruebas de misiles en una periodicidad semanal, mensual y anual”, dijo el viceministro de Exteriores Han Song-ryol, quien añadió que una “guerra total” estallaría si EE.UU. toma acción.

Funcionarios de Co-rea del Norte han usado un lenguaje parecido en el pasado para referirse a la presencia y posibles intenciones de EE.UU. en la Península Coreana. Aunque esa retórica no se había escuchado antes de un diplomático de la ONU, sí es lenguaje típico de la delegación de Corea del Norte.

Las declaraciones llegan después de una advertencia previa del vicepre-sidente de EE.UU., Mike Pence. El estadounidense le dijo a Corea del Norte que no pusiera a prueba al presidente Donald Trump o la determinación de EE.UU.

Pence dijo durante su visita a Corea del Sur que la “era de la paciencia estratégica” había terminado. En Japón, este martes, el vicepresidente llamó a Corea del Norte “la ame-naza más ominosa” en la región.

“El diálogo para buscar el diálogo es inútil es necesario que nosotros hagamos presión”, dijo, “no vamos a arriesgar y no vamos a ceder hasta que alcancemos el objetivo de una Península Coreana desnuclearizada”.