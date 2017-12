CONTEMPLEMOS EL PLANETA MARTE

Por Emilio Martínez Paula

Hace algunos millones de años el planeta donde vivimos, que hoy llamamos Tierra, presentaba la misma imagen del que hoy llamamos Marte. La Tierra tenía luz día y también noche, pero la vida no había aparecido. La luz, claro, la recibía del sol. Luego, según las ideas religiosas, Dios creó en la Tierra al hombre a su imagen y semejanza, teoría que aunque pudiera ser cierta algunas veces pienso lo contrario y me pregunto: ¿Dios, ser de infinita bondad pudo haber creado al hombre, el más feroz de todos los animales? Por supuesto que Dios le dio el libre albedrío al hombre para que pensara por su cuenta, y actuara en forma civilizada, pero no ha sido así. Siempre está en guerras y todos los días se matan unos a otros, por el afán de tener poder y mando y con distintos modelos de un mundo mejor se roba las pertenencias de los que trabajando acumulan riquezas.

El hombre que en sus primeros pasos en nuestro planeta era, según creen los entendidos en estas cosas, sabios y estudiosos del origen del hombre, un animal incapaz de hablar. Que se movía al impulso del hambre y de su instinto sexual. Y se comía a los animales más débiles que podía cazar. También sería interesante saber si con la aparición de la vida en el mundo que hoy habitamos, ya había animales como tigres y leones, tiburones y serpientes venenosas, mosquitos que trasmitían enfermedades y piojos, además de todos los males que hoy nos atacan, como el cáncer, y docenas de enfermedades que nos matan sin piedad. Es decir la vida se basa en un animal comiéndose a otro. Especialmente el hombre que se come todas las vacas, los pollos y los puerquitos y todo lo que se le antoje.

Los primeros esqueletos o parte de la cabeza estudiadas de los que se suponen que eran seres que con el tiempo desarrollarían su cerebro según lo fueran usando para enfrentar vida hasta que en millones de años llegarían a ser lo que es hoy, un ser humano, fueron descubiertos y estudiados por científicos que les dieron el hombre de Neardental o de cualquier lugar del mundo donde encontraron esos restos humanos. También debemos tener en cuenta entre los que se cuentan sabios y científicos que comienzan con los que discutieron con las ideas de los que decían que la Tierra era cuadrada que arriba estaba el cielo y abajo el infierno. Los primeros que se atrevieron a decir que la Tierra era redonda y que giraba sobre su propio eje o eran quemados vivos o tenían que aceptar que estaban equivocados y que la Tierra no era ni redonda ni giraba sobre su propio eje, y eso se afirmaba hasta en los días que Colón descubrió el llamado Nuevo Mundo, descubrió Hispanoamérica, pese a que se sabía que los pensadores griegos habían medido la longitud de la Tierra y afirmaban que era redonda.

Pero volvamos a lo que nos preocupa, el Planeta Marte, pues ya se habla de colonizar dicho planeta.

Según mi forma de pensar lo justo es mantener una vigilancia constante sobre Marte para ver como aparece la vida allí, cómo se formó el hombre y los demás animales.

Sin embargo ya se habla de colonizar el planeta Marte y dicen que hay miles de personas, entre ellos 5.000 mexicanos se han inscrito en el proyecto Mars One cuyo objetivo final es enviar misiones tripuladas sin tener posibilidad de regresar para que los humanos colonicen a Marte. Se calcula que más de cien mil personas de distintos países, entre ellos 30.000 estadounidenses se han inscrito al proyecto de viajar a Marte sin tener la menor idea de lo que ese viaje duraría ni los riesgos que eso implica, más la forma en que van a poder vivir en un planeta como Marte, donde no hay nada que pueda servir de alimento. Todo habría que llevarlo desde la Tierra.

El inventor de todo esto es un tal Bas Lansdorp y los interesados en viajar a Marte se tienen que inscribir y pagar una cuota inicial de 15 dólares para ver si en el 2022 logran iniciar los viajes. Aunque a mí algo me hace pensar que esto es una tomadura de pelo, lo que más me preocupa es que no se deje que la vida evolucione y aparezca por su propio peso en el planeta Marte, que se contamine Marte con los defectos y las ambiciones de los que viven en la Tierra.

También debemos tener en cuenta que la NASA aunque ha dejado caer sobre la superficie de Marte un laboratorio que les da información sobre las posibilidades de que haya agua y hasta tal vez vida en Marte, no es muy optimista al respecto.

Afirma que los viajes a Marte serían muy peli-grosos, pues los rayos del sol afectarían mucho a los astronautas. Bueno, veremos a ver qué pasa, pero con mis 15 dólares que no cuenten por ahora. Y también me opongo a que gente del Planeta Tierra quieran colonizar a Marte.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha preguntado al comandante de la Estación Espacial Internacional si existe un plazo para “enviar humanos a Marte” y “cuándo ve posible que suceda”

Aunque la comandante, Peggy Whitson, res-pondió que podría ser factible en la década de los 30 de este siglo, el mandatario dijo “queremos intentarlo durante mi primer mandato o, en el peor de los casos, durante el segundo”, por lo que “tendremos que acelerarlo un poco”.

El programa de la NASA para preparar viajes a Marte fue elaborado durante la administración de Obama.

El presidente Donald Trump, dio luz verde esta semana a una nueva estrategia espacial que aspira a volver a enviar astronautas a la Luna e hipotéticamente a Marte. La fecha del anuncio no podía ser más simbólica: en el 45 aniversario de la última vez que un humano pisó el satélite. Sin embargo, el documento que firmó no detalla ni los plazos ni el presupuesto para esa misión, claves para que la promesa se convierta en realidad.

La Directiva 1 de Política Espacial insta a volver a llevar a astronautas estadounidenses a la Luna para una “exploración y utilización a largo plazo”, y también a perseguir la “exploración humana” de Marte y el resto del sistema solar. “No solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella sino que estableceremos las bases para una eventual misión a Marte. Y quizá, algún día, a muchos más mundos más allá”, dijo Trump durante el breve acto de firma de la directiva en la Casa Blanca.