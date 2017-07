Consulta Mundial a los Venezolanos el Domingo 16 de Julio

Tweet on Twitter

Todos los venezolanos del país y del mundo han sido convocados a participar el próximo domingo 16 de julio en la consulta propuesta por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El principal interrogante de este plebis-cito es saber si están de acuerdo o no con la convocatoria a la Constitu-yente hecha por el presidente Nicolás Maduro, entre otras preguntas.

La MUD ha comenzado a publicar dónde estarán ubicados los centros de elección dentro del país, denominados “puntos soberanos”. Y en este link http://www.unidadvenezuela.org/2017/07/conozca-los-puntos-la-consulta-soberana-del-16j-habi-litados-exterior/ se pueden consultar los centros habilitados en el exterior.

El Concejal del Municipio Li-bertador, Enmanuel Giménez explicó que el proceso es “rápido y sencillo”. Tendrá inicio a las 7 de la mañana y será hasta las 4 de la tarde “o hasta que haya electores en el punto”. Los que quieran participar, tan solo necesitarán ser mayores de 18 años y presentar un documento de identidad. No importa si están o no registrados o si sus documentos están vencidos.

En rueda de prensa la semana pasada, el diputado de la MUD Fre-ddy Guevara detalló que contarán con más de 50.000 voluntarios en toda la nación y hay 14.834 mesas habilitadas a nivel nacional en 1.766 “puntos soberanos” en todo el país. “Se estiman 640 electores por mesa. Un acta de escrutinio y una urna electoral por mesa”, acotó.

Enfatizó en que el proceso se trata de una “consulta nacional basada en el artículo 71”. También dijo que el proceso de votación traspasa las fronteras venezolanas, pues hay al menos 200 ciudades de otros países que tendrán centros dispuestos.

“Ha sido tal la avalancha de venezolanos en el exterior que se han ofrecido para crear puntos, que donde haya grupos numerosos para crear un punto lo vamos a aprobar. En Venezuela, habrá 1.766 centros de votación.

Giménez explicó que los rectores universitarios y observadores internacionales harán el escrutinio al final de la jornada para garantizar la transparencia.

Las preguntas del plebiscito: 1. ¿Rechaza y desconoce la realización de una Constituyente propuesta por Nicolás Maduro sin la aprobación previa del pueblo de Venezuela?

2. ¿Demanda a la Fuerza Armada Nacional y a todo funcionario público obedecer y defender la Cons-titución del año 1999 y respaldar las decisiones de la Asamblea Nacional?

3. ¿Aprueba que se proceda a la renovación de los Poderes Públicos de acuerdo a lo establecido en la Constitución y a la realización de elecciones libres y transparentes, así como la conformación de un gobierno de unión nacional para restituir el orden constitucional?

Las respuestas esperadas por la oposición son el “sí” a las tres preguntas, aunque lógicamente la idea del plebiscito es conocer la opinión de todos los venezolanos sin importar de qué lado están.