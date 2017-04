Consulado de Colombia en Houston se Solidariza con las Víctimas de Mocoa

El Cónsul General Miguel Rafael López Méndez en representación del gobierno nacional en esta circunscripción, agradece a cada uno de los colombianos y amigos de Colombia, que han manifestado su apoyo y su interés en donar recursos para mitigar la situación en Mocoa. El Gobierno Nacional ha dispuesto las cuentas bancarias para realizar donaciones en dinero con fines humanitarios, recursos que serán canalizados específicamente donde más se requieran para atender efectivamente a las víctimas.

El presidente Juan Manuel Santos informó que se declaró el estado de calamidad en Mocoa, para poder “hacer todos los procedimientos necesarios y comenzar a atender a todas las víctimas y damnificados’ de la tragedia invernal de las últimas horas.

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, recordó que el Gobierno no ha hecho convocatoria de ayudas en especie y únicamente está habilitada la cuenta de ahorros de Davivienda número 021666888 para las personas que deseen contribuir con la donación humanitaria desde Colombia

Se agradece, las iniciativas de las diferentes Asociaciones de Colombianos y grupos particulares interesados en enviar donaciones en especie, sin embargo, deben tener en cuenta que las entidades a las que se done, sean de carácter oficial, ya que pueden ser víctimas de estafas y robos por parte de personas inescrupulosas.

La entidad y/o los particulares que realicen colectas en ESPECIE deben contar con capacidad logística de recolección, clasificación y distribución en el sitio, y de verificación de salubridad de los productos donados, toda vez que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo no se hará responsable de estas donaciones.

Se destaca que el Gobierno Nacional, no ha requerido por ningún medio, ni en alianza con entidades o particulares, donaciones en ESPECIE.