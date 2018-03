Cónsul Invita a los Colombianos a Cumplir con la Cita Democrática del 11 de Marzo

El domingo 11 de marzo se llevarán a cabo las elecciones para el nuevo período del Congreso de la República de Colombia 2018-2022 en el que 2.742 candidatos disputarán 102 curules al Senado y 164 a la Cámara de Representantes

Son muchas las dudas que tiene la ciudadanía sobre el procedimiento para ejercer su derecho al voto, entre ellas dónde votar, ¿Cómo votar para Senado y Cámara de Representantes’, ¿Cómo votar si es voto preferente o lista cerrada? Y ¿Cómo votar si soy colombiano y resido en el exterior?

Para aclarar algunas de las dudas conversamos con el Cónsul General de Colombia en Houston, Leonardo Quintero.

-Señor cónsul estamos ante un proceso electoral este 11 de marzo y posteriormente el 27 de mayo ¿cuál es su mensaje a la comunidad colombiana de Houston?

Muchas gracias Yolanda, lo primeo que hay que decir es que hay confusión entre las personas sobre si están o no inscritos en el censo electoral. Para comprobarlo lo mejor es ir a la página de la registraduría https://www.registraduria.gov.co/ que ha habilitado un enlace para que cada ciudadano introduzca el número de su cédula y así pueden revisar en qué puesto de votación está y si está inscrito. Nosotros vamos a tener 7 puestos de votación, en Houston, Dallas, San Antonio, Austin, El Paso, Oklahoma, New Orleans, de tal manera que hemos hecho la logística para que toda la circunscripción esté contem-plada y así cubrir una buena parte del territorio que nos corresponde como consulado.

La segunda recomendación que hago, es que si ya la persona comprobó que está registrada, el siguiente paso es visitar nuestra página web que es houston.consulado.gov.co, y ahí aparecen los lugares de los puestos de votación. El domingo 11 de marzo solo se permite el voto con el original de la cédula de ciudadanía colombiana, ningún otro documento es permitido.

Las personas que no se alcanzaron a inscribir en enero para la votación de las elecciones para Congreso del 11 de marzo, no podrán votar ese día, pero tienen plazo hasta el 27 de marzo para participar en las elecciones presidenciales del 27 de mayo.

Todos los días en el horario de atención al público de 8:30 a 1:30 pm estamos haciendo el registro de cédulas, pero conscientes de que hay personas que no pueden venir en ese horario o que vie-nen de otras ciudades, vamos a tener un horario extendido el jueves 22 de marzo entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche, solo para registro de cédulas.

Si no se registra antes del 27 de marzo ya no queda inscrito en el censo electoral y no podrá participar en las elecciones presidenciales del 27 de mayo. El horario de votación es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tenga en cuenta que el domingo 11 de marzo cambia la hora en Estados Unidos.

¿Cónsul Leonardo cuál es su recomendación para el domingo 11 de marzo?

La recomendación es que hagan su trabajo pedagógico, lleguen informados, hagan un voto consciente, pues a nosotros no nos corresponde ese día llegar a orientarlos, nos corresponde la logística, garantizar que se cumpla el horario, que esté todo bien, garantizar que las mesas de votación que nos dijeron que teníamos que aperturar estén listas. El tema de pedagogía es de responsabilidad de cada votante. Nuevamente, la Registraduría en su página puede guiarlos.

El día de las votaciones recibimos 2 tarjetones para elegir Cámara y Senado y el representante por los colombianos en el exterior. Las instrucciones que tenemos es que si el votante pide el tercer tarjetón, el de la consulta interpartidista se le da y hace la votación de su elección.

Se estima que en la circunscripción que abarca el consulado, hay unos 200 mil colombianos algunos estudios dicen más otros menos. A veces es difícil hacer un censo electoral de la diáspora colombiana por la movilidad, pero hay un cálculo de 4 mil colombianos que podrán votar este domingo.

Por último quiero reiterarles que estamos para servirles, el consulado está para respaldar en el marco de funciones que tenemos, somos la representación de Colombia en Houston, queremos que se sientan cercanos y que nos entiendan también como funcionamos.

Yolanda Calderón