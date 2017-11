Congresistas Cubanos Aplauden Límites de Trump a la Isla Pero Esperaban más

Congresistas cubano-estadounidenses celebraron las restricciones implementadas el miércoles por el Gobierno del presidente Donald Trump, pero se mostraron “decepcionados” y cuestionaron su total efectividad.

El representante a la Cámara por Florida Mario Díaz-Balart señaló que espera que se implemente por completo el endurecimiento de las sanciones y la prohibición de las transacciones financieras de empresas estadounidenses con el Ejército cubano anunciadas por Trump en junio pasado.

El republicano se mostró “decepcionado” porque las regulaciones no implementan “completamente” lo que el presidente Trump ordenó.

En el mismo sentido se pronunció la re-presentante a la Cámara de Representantes por Florida Ileana Ros-Lehtinen, quien dijo que era un “paso adelante positivo, pero que deja aún mucho que desear”.

El senador por Florida Marco Rubio lamentó que en la lista de restricciones no se hubiera incluido al grupo hotelero Gran Caribe y a la cadena Cubanacán.

Señaló que “desafortunadamente” los “burócratas” que se oponen a la política de Trump se rehusaron a implementarla completamente al omitir entidades controladas o que actúan en nombre de los servicios militares, de inteligencia o de seguridad cubanos.

El Departamento del Tesoro publicó las nuevas regulaciones para los viajes y el comercio con Cuba y que hacen parte de la promesa de Trump de congelar la normalización de las relaciones bilaterales emprendida por su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama.

Las medidas, que se pondrán en marcha a partir de hoy jueves, incluyen restricciones de viajes a Cuba y prohibiciones de hacer negocios con ciertas empresas de la isla.

“En Cuba, todos los negocios privados permanecen bajo el control completo del régimen cubano, particularmente los militares, con sus beneficios fluyendo directamente al lide-razgo político y militar de los Castro”, criticó por su parte del senador por Nueva Jersey Bob Menéndez.

Para el demócrata los cambios son “un paso adelante para evitar que el régimen, y su vasta red de control sobre la economía, se enriquezca aún más a costas del pueblo cubano al que continúa reprimiendo y explotando”.

Sin embargo, cuestionó su “efectividad” al señalar que al considerar que se va a “permitir que ciertas empresas con conexiones existentes con el régimen cubano sean apadrinadas y exen-tas”.

“Está claro que las personas dentro de la burocracia que apoyan la política cubana de la administración anterior siguen socavando al presidente Trump”, aseguró el republicano Díaz-Balart.

Como ya adelantó Trump en un discurso en junio en Miami en el que anunció los cambios en la política hacia la isla, a partir de ahora los estadounidenses tendrán prohibido hacer transacciones con entidades cubanas controladas por los servicios militares, de inteligencia y de seguridad.

Por otro lado, los viajes individuales de estadounidenses a la isla para abrir contactos con el pueblo cubano “que no tengan carácter académico ya no estarán autorizados”, de acuerdo con el Departamento del Tesoro.