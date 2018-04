Condena Mundial al Ataque Químico en Siria

Tweet on Twitter

El presunto bombardeo con gas tóxico imputado al régimen sirio que habría dejado decenas de muertos en Duma provocó una ola de protestas internacionales, entre ellas la del Presidente estadounidense, Donald Trump, que trató de “animal” a su homónimo Bashar Al Asad por este “ataque insensato”.

Trump dijo que el régimen sirio pagará un “alto precio” tras el supuesto “ataque” en un bastión rebelde cercano a Damasco.

“Presidente Putin, Rusia e Irán son res-ponsables por apoyar al Animal Asad. Alto precio a pagar”, afirmó Trump en un par de tuits que comienzan con una discusión sobre el ataque en Guta Oriental, donde rescatistas afirman que leales al régimen usaron gas de cloro. Los Cascos Blancos –los socorristas que operan en las zonas rebeldes en Siria–, un grupo insurgente, así como la oposición en el exilio acusaron al régimen de haber lle-vado a cabo en Duma ataques con armas químicas.

En un comunicado conjunto, los Cascos Blancos y la organización no gubernamental SAMS (Syrian American Medical Society) afirman que 48 personas murieron en este ataque con “gas tóxico”. También dieron cuenta de “más de 500 casos, en su mayoría de mujeres y niños” que presentan “síntomas de una exposición a un agente químico”.

Urgente reunión

A iniciativa de Francia, nueve países solicitaron una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, anunciaron fuentes diplomáticas. Poco después, Moscú solicitó otra reunión del Consejo a esa misma hora, no para tratar específicamente sobre Siria sino sobre “amenazas a la paz en el mundo”, según fuentes diplomáticas, por lo que la reunión dedicada a Siria fue adelantada. Un vídeo difundido por los Cascos Blancos en Twitter y presentado como grabado luego del presunto ataque químico, muestra una maraña de cuerpos sin vida, incluidos los de mujeres y niños, con espuma blanca saliendo de sus bocas. “Era una masacre. Había un olor muy fuerte que provocó dificultades respiratorias en los socorristas”, expuso uno de ellos.

La primera ministra británica, Theresa May, se mostró el martes de acuer-do con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el francés, Emmanuel Macron, en que la comunidad internacional debe “responder” al ataque del pasado sábado en Siria, en el que el régimen de Damasco presuntamente usó armas químicas.