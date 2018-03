Concejo de de Houston Aplaza Nuevamente Votación de Reformas Contra Inundaciones

El concejo de Houston aplazó la votación sobre la propuesta de reforma para mitigar futuras inundaciones en Houston por una semana más.

Así lo decidió el pleno del concejo, a pesar de que el alcalde Sylvester Turner hubuera urgido en las últimas horas a los concejales a apoyar su iniciativa este miércoles, como estaba previsto desde la semana pasada.

En una serie de mensajes a través de Twitter, Turner dijo que todo lo que quiere es que “la ciudad sea más resistente a las inundaciones” y pidió a los concejales “votar sí” a su propuesta.

La iniciativa liderada por el alcalde contempla que los nuevos proyectos de construcción en la ciudad sean hechos a dos pies más de altura del actual nivel.

Con esto se busca mitigar el impacto de inundaciones. “El cambio es difícil, pero escoger proteger vidas y propiedades no lo es”, les dijo Turner a los concejales.

El Alcalde agregó que “las inundaciones están llegando cada vez más frecuentemente y con mayor intensidad, así que tenemos que construir una ciudad que sea más resistente”.

La propuesta está dirigida a las cons-trucciones nuevas, aunque también lo establece para aquellas propiedades que expandan su tamaño en más de un tercio.

La votación se aplazó la semana pasada, luego de que varios concejales no hubieran definido su voto frente a la iniciativa.

En febrero pasado el Alcalde había extendido el tiempo de consultas hasta el pasado 21 de marzo y había sido enfático en que no se daría más tiempo “ya que la dilación adicional es enemigo del progreso y la gente quiere un cambio post Harvey”. Sin embargo terminó por dar una semana más.

El burgomaestre ha dicho que cons-truir casas a mayor altura no es la única solución para mitigar el efecto de las inundaciones en la ciudad, ya que ampliar el ancho de los ríos y construir una tercera reserva son partes importantes del proceso.