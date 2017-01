¿Cómo Será la Toma de Posesión de Donald Trump el Viernes 20 de Enero?

El viernes jura su cargo el que será el presidente número 45 de la

historia de Estados Unidos

La investidura de Donald Trump como presidente número 45 de Estados Unidos se celebra el viernes 20 de enero a partir de las (12.00 en Washington) en las escaleras del Capitolio. En ese lugar prestará juramento ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y comenzará oficialmente su mandato en la Casa Blanca. Poco antes también deberá jurar su cargo el vicepresidente Mike Pence y se espera, como es habitual, que Barack Obama acuda a la ceremonia. Jackie Evancho, de 16 años, exparticipante del programa “America’s Got Talent” será la encargada de cantar el himno de EE.UU.

Tras la toma de posesión, Trump ofrecerá su primer discurso como presidente de los Estados Unidos y posteriormente tendrá lugar el desfile inaugural. Para culminar esta jornada histórica, Trump asistirá al tradicional almuerzo en el Congreso y participará en el baile inaugural acompañado de su familia. Trump espera que el trayecto que une el Capitolio y la Casa Blanca se encuentre repleto de seguidores y ha vaticinado en la red social Twitter que “la gente llegará a Washington de forma masiva” para participar en las celebraciones de su investidura.

La agenda de actividades relacionadas con la toma de posesión comienza el jueves 19 de enero mediante dos actos oficiales que marcan el relevo gubernamental de Barack Obama hacia el nuevo mandato de Donald Trump. El presidente electo y el vicepresidente Mike Pence harán una ofrenda en el Cementerio Nacional de Arlington, y posteriormente tendrá lugar el concierto inaugural en el Lincoln Memorial. Para poner fin a la investidura de Trump, el sábado 21 tendrá lugar una ceremonia religiosa en la Catedral de Washington.

Crece boicot demócrata

La cifra sigue creciendo. Al menos 52 congresistas demócratas, una cuarta parte de la bancada de ese partido, han anunciado que no asistirán a la toma de posesión del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos, según el último registro, de este miércoles, del diario The Washington Post. El rechazo refleja la creciente brecha partidista ante la retórica de Trump y la polémica por las injerencias rusas en la campaña electoral. El boicot se ha disparado después de las críticas de Trump al congresista John Lewis, un icono de la lucha de los derechos civiles de los negros en los años sesenta que fue el primero en anunciar su ausencia de la ceremonia.

Protestas

Los manifestantes tienen planeado inundar Washington el 20 y el 21 de enero para manifestar su postura durante la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Esperan dejar bien claro al mundo que se oponen a este nuevo comandante en jefe. Pero, no es la primera vez que la ceremonia de toma de posesión de la presidencia está marcada por las protestas. Hubo oposición a Richard Nixon en ambos períodos, en 1968 y 1973. Y en enero de 2001 contra George Bush.

Washington preparada

Las medidas de seguridad relacionadas al acto de toma de posesión del presidente este 20 de enero, ya son visibles: barreras frente a edificios, restricciones de estacionamiento desde el miércoles, y calles céntricas de Washington cerradas al tránsito vehicular a partir del jueves. Para el viernes, la capital estadounidense se habrá transformado en una virtual fortaleza con calles bloqueadas, barreras y policías armados. Cinco estaciones del Metro en el centro de Washington estarán cerradas el viernes.

La pacífica transferencia de poder es posible mediante el despliegue de estrictas medidas de seguridad y 28.000 funcionarios de seguridad en un perímetro de 100 cuadras desde la Casa Blanca hasta el Congreso.

Se estima que entre 700.000 y 900.000 personas lleguen a Washington para la toma de posesión el 20. A media mañana del viernes, el presidente electo partirá de Blair House, una residencia frente a la Casa Blanca para un servicio de oración en una iglesia cerca de la mansión presidencial.

El glamour presente en la ceremonia

De confirmarse, el afamado creador Ralph Lauren, ya trabaja en un vestido y un conjunto para Melania, la exmodelo nacida en Eslovenia para el día de la toma de posesión de su marido como presidente de los EE.UU. Pero hasta ahora es un misterio. Desde que Donald Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, la pregunta de los medios especializados en moda y tendencias ha sido qué diseñador elegiría la primera dama Melania Trump para lucir públicamente en los diversos acontecimientos públicos en especial durante la toma de posesión de este próximo viernes.