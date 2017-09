Cómo Mantener los Alimentos Saludables Luego de las Inundaciones Dejadas por Harvey

Pasos a seguir luego de una emergencia meteorológica:

Revise las temperaturas dentro de su refrigerador y congelador.

Deseche cualquier alimento perecedero (tales como carnes de pollo, cerdo o res, mariscos o pescados, huevos, leche y cualquier sobrante de comida) que haya estado a temperaturas mayores de 40 º F (4.4 º C) por más de dos horas.

Inspeccione cada artículo individualmente.

Deseche cualquier alimento que no huela bien, que haya cambiado de color o textura o si se siente tibio al tocarlo.

Revise los alimentos congelados para verificar la formación de cristales de hielo. Los alimentos en el congelador que aún contengan cristales de hielo en su empaque o que hayan permanecido a temperaturas menores de 40 °F (4.4 º C) pueden ser consumidos sin problemas.

Nunca pruebe un alimento para cerciorarse si aún es seguro para el consumo.

Si tiene duda acerca de un producto, no lo consuma, deséchelo.

Pasos a seguir para mantener la seguridad de sus alimentos luego de una inundación:

No consuma ningún alimento que haya entrado en contacto con las aguas de una inundación – esto incluye frutas y vegetales sin cocer así como cartones de leche y de huevos.

Deseche cualquier alimento que no esté en un empaque a prueba de agua y que posiblemente haya entrado en contacto con las aguas de la inundación. Ejemplos de empaques de alimentos los cuales no son a prueba de agua son aquellos envueltos en papel plástico y en cajas de cartón, así como aquellos en envases con tapas de rosca, de tapas plásticas, de tapas removibles o tapas rizadas.

Las aguas de una inundación pueden entrar dentro de estos tipos de empaques y contaminar la comida que los mismos contienen. También deseche bebidas en cajas como jugos, leche, leche en fórmula para bebés y alimentos enlatados en casa que hayan entrado en contacto con las aguas de la inundación ya que estos no pueden limpiarse o higienizarse de manera efectiva para ser consumidos.

Inspeccione alimentos enlatados y deseche cualquier lata que haya sido dañada. Se puede identificar latas de alimentos con daños ya que las mismas pueden estar hinchadas, goteando, con perforaciones, con hoyos, con fracturas, con oxidación extensa o magulladas/aplastadas de forma tal que previenen apilarlas co-rrectamente o abrirlas usando un abrelatas manual de cuchillas de rueda.