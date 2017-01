Cómo Exfoliarse de Forma Segura y dar a la Piel un Brillo Sano

Muchos productos para el cuidado de la piel prometen mejorar la apariencia mediante la exfoliación (la eliminación de las células muertas) de la capa exterior de la piel.

Pero a veces, exfoliarse puede hacer más mal que bien, según la Academia Americana de Dermatología (American Academy of Dermatology, AAD).

“En algunas personas, la exfoliación puede en realidad empeorar la piel al aumentar el enrojecimiento o los brotes de acne”, comentó la Dra. Rebecca Tung, profesora asociada de dermatología en el Centro Médico de la Universidad de Loyola, en Maywood, Illinois. “Si decide exfoliarse, es importante que lo haga de forma segura para no dañar su piel”.

Antes de exfoliarse, tenga en cuenta su tipo de piel, aconsejó Tung en un comunicado de prensa de la AAD.

La piel sensible con frecuencia arde o pica tras el uso de productos de cuidado de la piel.

La piel normal es clara y no es sensible.

La piel reseca es escamosa, pica o se siente áspera.

La piel grasa es brillante y aceitosa.

La piel combinada es seca en algunas áreas y aceitosa en otras.

“Entender cuál es su tipo de piel puede ayudarle a elegir un método de exfoliación que se adapte bien a su piel”, señaló Tung.

Hay dos formas de exfoliarse en casa. Se puede eliminar la piel muerta con una herramienta mecánica, como un cepillo o esponja. También se puede eliminar suavemente con sustancia químicas, como los ácidos alfa y beta hidroxi, dijo Tung.

Elija un método adecuado para su tipo de piel. Las personas con piel seca, sensible o que tenga tendencia al acné debe pensar en usar un paño y un exfoliante químico suave. Las que tengan una piel más aceitosa y gruesa quizá prefieran tratamientos químicos más fuertes o la exfoliación mecánica. Los que tienen la piel más oscura quizá no respondan bien a los exfoliantes ásperos.