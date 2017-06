Cómo Está Compuesto y Cómo Funciona el Parlamento Británico

Tweet on Twitter

El Parlamento británico, que será renovado parcialmente luego de las elecciones del jueves en la que salió vencedora la primer Ministra Theresa May, está compuesto por dos órganos: una cámara baja, o Cámara de los Comunes, y otra alta, o Cámara de los Lores.

Por lo general, los británicos escogen cada cinco años a los diputados de la Cámara de los Comunes, mientras que los miembros de la Cámara de los Lores son designados de por vida. Ambas cámaras proponen leyes, aprueban el presupuesto y controlan al gobierno.

Normalmente las decisiones de una cámara tienen que ser confirmadas por la otra. La Cámara de los Comunes tiene 650 escaños o bancas, tantos como circunscripciones electorales tiene el país.

En esta legislatura los conservadores tienen 330 diputados, lo que supone la mayoría absoluta, pero después de las elecciones perdieron 12.

Los miembros de la Cámara de los Comunes se eligen por sistema electoral mayoritario. Aquel que obtenga la mayor cantidad de votos en cada una de las 650 circunscripciones gana el escaño.

Al igual que en otros países con un sistema electoral mayoritario, en Reino Unido unos pocos partidos dominan la cámara baja, esencialmente los conservadores, labo-ristas y el Partido Nacional Escocés.

Aunque otras agrupaciones más pequeñas como el Partido de la Independencia del Rei-no Unido (UKIP) tienen éxito en las elecciones regionales con otros sistemas electorales, en las generales casi nunca alcanzan la mayoría en una circunscripción.

Los miembros de la cámara alta son persona-lidades del ámbito de la política, la economía, la cultura, la ciencia, el deporte.

También hay nobles y obispos anglicanos. La mayoría de los más de 800 lores que actualmente la componen fueron nombrados por la reina Isabel II a propuesta de los distintos primeros ministros.

La elección la lleva a cabo una comisión.

Desde 1999 las bancas de la Cámara de los Lores no se pueden heredar. No hay límite para el número de escaños de esta cámara. En marzo de 2016 más de la mitad de los Lores tenía más de 70 años, recordó la agencia de noticias DPA. La edad media de los diputados de la Cámara de los Comunes es de 50 años.