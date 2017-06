CITGO dio $ 625.000 a Houston Para Celebrar el 4 de Julio, Día de la Independencia

La empresa filial de Petróleos de Venezuela en Estados Unidos, Citgo, será el principal patrocinador del festejo número 30 del Día de la Independencia en Houston, jornada que culminará con fuegos artificiales pagados con parte de los $ 625.000 que aportará esta compañía.

Desde el pasado mes de mayo se conocieron los planes para la realización de la celebración llamada Freedom Over Texas (Libertad sobre Texas), que se efectuará el 4 de julio y que este año llevará el nombre de CITGO FREEDOM Over Texas. Entonces el alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció con satisfacción la participación de Citgo como principal auspiciante de los festejos de este año.

“Citgo ha sido patrocinador de Freedom Over Texas anteriormente. Este año subieron el nivel de patrocinio para ponerle su nombre al evento. Se llama ‘Citgo Freedom Over Texas’”, dijo María Cristina Manrique de Henning, activista venezolana en Houston, una de las personas que promovía que la alcaldía de Houston rechazara el apoyo financiero venezolano.

Cuando se anunció la participación de Citgo, Rafael Gómez, vicepresidente y gerente de Asuntos Públicos de la filial, expresó que después de dos años organizando el festival de fuegos artificiales, “quisimos dar un paso más en nuestro apoyo a esta maravillosa expresión cultural que no solo enriquece nuestra ciudad, sino que también apoya el Houston Food Bank a través de muchas necesarias donaciones. Nosotros estamos honrados de dar, de regreso a esta gran ciudad, el apoyo a un programa para que Houston siga siendo un gran lugar para vivir y trabajar”, manifestó el ejecutivo, quien también formó parte de la Gerencia de Recursos Humanos y Asuntos Públicos de Pdvsa durante la gestión de Rafael Ramírez, además de manejar las comunicaciones de la Electricidad de Caracas en la presidencia de Javier Alvarado.

Curiosamente, con su aporte, Citgo beneficiará indirectamente al Houston Food Bank, una prestigiosa organización caritativa que reparte comidas entre los más necesitados, mientras en Venezuela el 61 % de los copropietarios de la filial petrolera ingiere una sola comida en todo el día, de acuerdo con el estudio de Venebarómetro de diciembre de 2016.

María Cristina Manrique dijo que la comunidad venezolana que se opone a este financiamiento se ha organizado para llamar la atención del alcalde Turner, a quien le enviaron comunicaciones y solicitaron reuniones. “Se trata de hacerle saber a la comunidad de Houston, en general, que Citgo Petroleum Corp. pertenece a Venezuela aunque esté basada en Estados Unidos”, des-tacó.