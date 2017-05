Cierran Reserva Nuclear por el Derrame de Desechos Radioactivos

Tweet on Twitter

Una porción de un túnel que contiene vagones de ferrocarril llenos de residuos radioactivos colapsó el martes en una instalación de almacenamiento ubicada en un área remota del estado de Washington, lo que forzó el desalojo de algunos trabajadores en el sitio que enriqueció plutonio para armas nucleares durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial.

Operadores en el lugar no detectaron fuga de radiación en la Reserva Nuclear Hanford y ningún trabajador resultó herido, dijo Randy Bradbury, un vocero del Departamento de Ecología del estado de Washington.

Ningún trabajador estaba dentro del túnel al momento del colapso, el cual causó que el suelo en la superficie se hundiera de dos a cuatro pies sobre un área de 400 pies cuadrados, señalaron funcionarios.

Los túneles tienen cientos de pies de largo y están cubiertos por una capa de tierra de ocho pies, dijo el Departamento de Energía de Estados Unidos.

Se desconocía de inmediato la causa del colapso, el cual fue descubierto durante una inspección de rutina y ocurrió en momentos en que se está realizando una limpieza masiva que inició desde la década de 1980 con un costo de más de $2,000 millones anuales. Se prevé que ese trabajo sea realizado hasta 2060 y que cueste más de $100,000 millones.

Los trabajadores cercanos al sitio del colapso fueron desalojados y se dijo a otros cientos que se encuentran más alejados que permanecieran encerrados, señaló la agencia. Aproximadamente 9,000 trabajadores en el sitio fueron enviados a su casa temprano a lo largo de una ruta de acceso segura.

“No se requiere por el momento ninguna acción de los residentes de los condados Benton y Franklin”, dijo el Departamento de Energía en referencia a los casi 300,000 residentes ubicados cerca del sitio que se encuentra 200 millas al sureste de Seattle. “En este momento no hay indicios de una liberación de contaminación”.

“Garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad es la principal prioridad”, dijo Inslee, un demócrata que representó a la región de Hanford en el Congreso.

El grupo antinuclear Beyond Nuclear dijo que el incidente ayudó a mostrar que “el manejo de residuos radioactivos está fuera de control”.