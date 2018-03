Carrilleras de Ternera o de Cerdo a la Cerveza

Ingredientes

4 Carrilleras de ternera

(es un corte de carne conocido en inglés como cheek)

1 Cerveza Ale ámbar u oscura (Red amber)

4 dientes de ajo

1 ramillete de tomillo verde

Caldo de carne, (que sea bueno y tenga poca sal)

Aceite de oliva virgen extra

Preparación

Si el carnicero no ha quitado ya el nervio de las carrilleras lo primero que tendremos que hacer es limpiarlas nosotros. Sólo la parte blanca de arriba, no se preocupe por el resto de los nervios; la carrillera tiene muchos pero al cocinarlos en el horno los que queden estarán tan blandos que podrá cortarlos con un tenedor.

Ponemos nuestras carrilleras de ternera en una fuente profunda y las cubrimos con el ajo bien picado, la cerveza y cubrimos con el tomillo. Cubrimos con papel film y dejamos en la nevera marinando durante 4 horas mínimo o preferiblemente durante toda una noche.

Una vez marinadas, encendemos nuestro horno a 120ºC-140ºC.

Separamos las carrilleras a un plato aparte y vertemos el líquido de la marinada y también el ajo y el tomillo a nuestra olla resistente al horno. Ponemos la olla al fuego y llevamos a ebullición.

Mientras hierve nuestra mezcla marcamos las carrilleras en una sartén aparte con un poco de aceite de oliva virgen extra hasta que queden ligeramente caramelizadas por fuera. Tendremos que tener el fuego muy alto para que no se cocinen por dentro.

Echamos las carrilleras a la olla con el líquido y echamos suficiente caldo de carne para cubrirlas todas. Llevar a ebullición de nuevo y cuando empiece a hervir lo tapamos y lo metemos al horno con la tapa puesta durante 4 horas.

Pasadas 4 horas sacamos la olla del horno y la ternera estará cocinada y ultra tierna. La sacamos con mucho cuidado para no romperla y la dejamos en un plato aparte por el momento. Colamos el líquido para librarnos de las impurezas y hojas de tomillo, y reducimos esa salsa ya limpia que nos queda durante unos 15-20 minutos hasta que nos quede con una consistencia más densa y color oscuro (consistencia como de chocolate líquido).

Por último, corregimos la salsa de sal y añadimos las carrilleras para que queden bañadas en la salsa.

Y listo. Servimos acompañada de lo que nos apetezca (verduras, papas fritas…)