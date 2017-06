Canciller Alemán: Las Acciones de Trump Debilitan a Occidente

Tweet on Twitter

El ministro ale-mán de Asuntos Exteriores lanzó una mordaz crí-tica a Donald Trump, el lunes, alegando que las acciones del presidente de Estados Unidos han “debilitado” a Occidente y acusando al Gobierno de Estados Unidos de estar “en contra de los intereses de la Unión Europea”.

Apenas 24 horas después de que la canciller alemana, Angela Merkel, declaró que Europa ya no podía contar completamente con sus aliados tradicionales, como EE.UU. y Gran Bretaña, el líder de la diplomacia del país, Sigmar Gabriel, dio un paso más.

“Alguien que ace-lera el cambio climático debilitando la protección del medioambiente, que vende más armas en zonas de conflicto y que no quiere resolver políticamente los conflictos religiosos está poniendo la paz en Europa en riesgo”, dijo Gabriel.

“Las políticas mio-pes del Gobierno estadounidense están en contra de los intereses de la Unión Europea. Occidente se ha vuelto más pequeño, al menos se ha vuelto más débil”.

Alemania y otros países europeos se mostraron impresionados por la posición de Trump tanto en la cumbre de la OTAN como en la del G7, la semana pasada, donde se negó a respaldar el principio de defensa colectiva de la Organización del Atlántico Norte y el acuerdo climático de París.

Hablando en una mesa redonda en Berlín sobre refugiados e inmigración, Gabriel hizo un llamado a Europa a hacer frente a la actual administración de Estados Unidos y no rehuir de dar una crítica.