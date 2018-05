Campesina Gallega es la Doble de Trump

Una agricultora gallega ha logrado gran fama después de que su foto tomada la semana pasada, y que destaca por su asombrosa similitud con Donald Trump, diera la vuelta primero a España y después a casi todo el mundo.

Dolores Leis Antelo, de 64 años, no se ima-ginaba el impacto que produciría en las redes sociales la imagen, tomada cuando explicaba las labores del campo en su finca de la localidad de Nantón (Galicia, España), informa el periódico La Voz de Galicia. “Mi niña, mi foto va muy lejos. Yo digo que será por el color del cabello”, aseveró la agricultora.

La mujer nació en localidad gallega de Coristanco y ha pasado toda su vida en Cabana de Bergantiños, de donde es su marido, con quien lleva casada 40 años. Antelo, que no tiene móvil y admitió que a ella nunca le “picó la curiosidad de tenerlo”, relató que sus hijas “dicen que voy a ser famosa por esta foto, pero yo de eso no entiendo nada”.

En la imagen se puede ver a una mujer curpulenta, con rasgos muy similares a Trump, vistiendo un delantal y llevando un azadón al hombro.

Las bromas con la imagen tampoco se han hecho esperar.

“¿Podemos reemplazar a Trump con esta mujer trabajadora?”, comentó un usuario en Instagram.

Otros, quienes dijeron que Leis es la “hermana gallega de Trump”, hicieron una convocatoria por internet para investigar las raíces familiares del estadou-nidense en Costa da Morte (Costa de la Muerte), la rocosa costa en el noroeste de España con un largo historial de naufragios.

Una periodista que hacía un reportaje en la zona subió la foto a las redes sociales, sin percatarse del parecido.

“Fueron mis hijas las que me contaron que la foto andaba por ahí. Yo creo que es por el color de pelo porque en otra cosa no tenemos parecido”, bromea Dolores Leis, tras ser consciente de lo famosa que se había hecho. “Ay, y si fuéramos familia de Donald Trump”, ha asegurado en tono de guasa su hija Ana Silvarredonda.