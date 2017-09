Buscando a Jordan más Allá de la Vida

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Por Matthew McKay

Tras el asesinato de su hijo Jordan, Matthew McKay -psicólogo e investigador- se embarcó en un viaje de búsqueda desesperada. Necesitaba saber, necesitaba disipar el estupor, aliviar el dolor insoportable que le estaba enloqueciendo.

Recurrió a todo tipo de técnicas, incluyendo escritura automática, intensísimas sesiones de hipnosis regresiva y métodos aún incipientes como la comunicación post-mortem inducida; no fue un viaje fácil -no era fácil mantener el equilibrio entre el escepticismo de su mente científica y el profundo anhelo de su corazón, y no estaba dispuesto a soltar ninguno de los platillos de la balanza-, pero al final consiguió llegar hasta su hijo.

Este libro es la transcripción de las extraordinarias revelaciones de Jordan, íntimas y cálidas conversaciones padre-hijo, llenas de amor, lucidez y misticismo sobre la vida del alma después de la muerte, sobre el karma y la reencarnación, sobre el sufrimiento de la humanidad y sobre la energía única y universal que nos conecta a todos.

El autor Matthew McKay es psicólogo clínico y profesor. Ha dirigido durante 25 años la organización comunitaria sin ánimo de lucro Haight Ashbury Psychological Services en San Francisco.

En la actualidad dirige la Berkeley Cognitive Behavior Therapy Clinic. Los libros en los que ha colaborado han vendido más de tres millones de ejemplares.