¡Bueno Señores, Aquí le Tienen… Mr. Donald Trump!

Por José Ángel Lagos Jiménez

AMÉRICA CENTRAL-(Especial para el periódico Información/Houston, Texas) “El día cero” ha llegado y Donald Trump ha ingresado a la Casa Blanca finalmente. Un motivo para que los indocumentados, especialmente los centroamericanos, se sientan preocupados porque es evidente que el nuevo mandatario no juega al demagogo, ni se olvida de sus promesas de campaña y si dijo que va a expulsar a los inmigrados ilegales… es que lo va a hacer realmente. La pregunta de fondo es, ¿Irá a expulsar más de los que tiró afuera de los Estados Unidos, Barack Obama, el presidente que más deportaciones ha hecho en la historia de esta nación? Veremos. Porque lo que vaya a hacer Trump está pendiente de un hilo y lo demostrará conforme vayan pasando los meses. En todo caso, los latinos que estén a derecho no tienen porque preocuparse, pues el nuevo gobierno tendrá que respetar las leyes migratorias con ellos y lo que es legal, pues tiene estatus de legalidad y nadie puede cambiar eso.

Desde luego que el problema que representan los inmigrantes centroamericanos, comienza en sus propios países de origen; es decir, si los sucesivos gobiernos de las naciones del istmo se hubieran preocupado por combatir a “las maras” (combatirlas de verdad), crear fuentes de empleo, incentivar y levantar más centros de enseñanza y dejar de lado las camarillas de familiares que dominan la economía, para hacer una repartición de la riqueza y las oportunidades en todo sentido, justas y convincentes, simplemente se hubiese detenido el flujo de inmigrantes hacia los Estados Unidos. Pero nuestros mandatarios han sido incapaces de tales tareas, aunque fuera en mínimo aspecto. No han tenido voluntad por ayudar a sus ciudadanos y tampoco inteligencia.

Y la gran verdad, la única verdad, es que los viajeros indocumentados hacia la Unión Americana, lo hacen huyendo del hambre, la falta de trabajo, la criminal delincuencia y la corrupción de sus gobernantes. Sin ir más lejos, en Costa Rica, la que presume de ser la democracia más vieja de América Latina, un ex presidente anunció hace poco su nueva candidatura para las próximas elecciones nacionales. Se trata de un individuo, llamado José María Figueres Olsen, quien huyó hacia Suiza después de movimientos corruptos que realizó al final de su mandato y cuando creyó que estaba a salvo de la justicia, regresó al país. Hoy se presenta ante el electorado con todo el descaro que le es propio y sin ninguna vergüenza por su pasado. Pero lo peor no acaba ahí, porque es muy posible que el votante lo reelija a pesar de los pesares. De eso es, precisamente, por lo que muchísimas personas emigran hacia el norte, escapando de situaciones como la que hemos descrito.

En Panamá y El Salvador, los expresidentes corruptos huyen también y en Guatemala los meten a la cárcel, según hemos visto en los últimos años. De Nicaragua no hace falta que digamos nada, pues todo ahí es muy evidente. Lo cierto es que Mr. Trump ha ocupado ya la Casa Blanca, con una prensa al unísono, a nivel mundial, en su contra, mal intencionada de manera consciente. Algo que no deja de ser absolutamente deleznable, pues ha perdido objetividad e imparcialidad. Veremos… veremos a Mr. Trump con el paso de los días; por lo pronto, lo que digamos sería pura especulación, pues no sería realista de nuestra parte. Solo deseamos lo mejor para todos, que es un deseo válido siempre.

joseanglagosj@aol.cl